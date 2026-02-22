最高院擋下川普「關稅快刀」 川習會談判天平恐洗牌

美國總統川普（左）與中國國家主席習近平（右）先前會面檔案照。（法新社）

美國最高法院正式否決總統川普廣泛實施緊急關稅的權力，為3月底即將登場的美中領導人峰會帶來變數。這項判決限縮了川普快速加徵關稅的權力，不僅讓談判籌碼出現變化，也牽動包含晶片管制、稀土供應與台灣議題。

根據《彭博》報導，最高法院的裁決消除川普第二任期針對中國的高額關稅威脅，目前北京僅面臨與美國盟友相同的15%全球基準稅率，且該稅率附帶150天的有效期限。失去這項曾高達145%的施壓工具後，川普將較難迫使中國國家主席習近平加碼採購美國大豆、波音客機與能源產品。

中方重獲大豆牌 牽動晶片與台灣議題

復旦大學美國研究中心主任吳心伯分析指出，這項裁決讓中國處於更強勢的談判地位。他以中國先前承諾購買2500萬噸大豆為例，若先前的關稅被視為非法，這張「大豆牌」將重新回到中國手中。

有學者進一步分析，放寬先進半導體出口限制、解除對中企貿易禁令，甚至減少對台灣的軍售與政治支持，可能成為北京在談判中關切的方向之一；但是否納入正式議程，仍須視雙方實際磋商結果而定。

301、232條款 調查需耗時數月

法院裁決並未全面封死白宮的關稅工具箱，而是讓相關措施需經更長的行政與調查程序。前美國代理副貿易代表柯特勒（Wendy Cutler）指出，川普仍可動用《貿易法》第301條與232條等其他法源來推動關稅，但這些工具必須經過耗時數月的調查，短期震懾力已大打折扣。此外，若中國試圖限制關鍵的稀土供應，川普仍可擴大使用出口管制這張底牌。

