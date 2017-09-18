好友臉書曬女兒 她一眼認出老公的種

2017-09-18

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕臉書新功能？「揪出私生子、踢爆婚外情」！

新竹縣賴姓人妻瀏覽好友黃女的臉書，發現黃女的3個月大女兒，眉宇間神情頗像自己的高姓老公，加上兩人平日過從甚密，賴女早已不滿，沒想到追問之下，老公竟大方坦承「沒錯！孩子是我的！」新竹地檢署上週依通姦罪嫌起訴2人。

被揪出私生女 夫坦率承認

檢方調查，越南籍黃女為翁男配偶，高男則為賴女配偶，黃女認識高男這對夫妻，黃女明知高男為有婦之夫，仍於104年6月在新竹縣新豐鄉的汽車旅館，與高男發生關係。

黃女去年3月間產下一女，並於去年6月8日將女嬰照片貼於臉書社群網頁，賴女瀏覽發現，女嬰的五官與先生神似，加上黃女懷孕後即下落不明，懷疑與黃女走得很近的先生「涉有重嫌」，於是質問老公，沒想到高男爽快坦承，自己與小三生下此女。

求證好友夫「不是他的種」

賴女說，她瀏覽臉書網頁時，發現黃女將女嬰照片貼到臉書上，她已起疑這孩子好像是先生的種，且她先向黃女的先生翁男求證，得知女嬰並非翁的孩子，心中已經有了答案，質問先生時，沒想到他居然坦率承認，不滿先生通姦，向新竹地檢署提告。

好友不願面對 一度被通緝

由於黃女不想面對這些事情，加上與先生撕破臉，檢方屢傳不到下，一度對她發佈通緝，黃女才到案說明，坦承偷吃人夫，並產下一女。

翁男則說，妻子黃女104年12月告知已懷孕，但孩子不是他的種，妻子曾一度離家出走，下落不明，他向高男質問，高男坦承通姦犯行，並於去年1月拿錢跟他達成和解，事後他已經與黃女協議離婚。