不知老爸還有兒子 亡兄百萬債務纏上身

2017-07-02

〔記者林嘉東／基隆報導〕天外飛來一筆債務！

同父異母 第3順位繼承人

王姓男子欠債百萬元，往生後債主找上門，發現王的父母雙亡，又無子嗣，3個弟妹全都拋棄繼承，但意外發現王男還有一名從未謀面的同父異母弟弟。基隆地院以王的同父異母胞弟為第三順位繼承人，未拋棄繼承，判決王弟要負起這筆百萬元債務清償責任。

王弟無奈表示，收到起訴狀才知道「我竟然有一個哥哥」，過去從不知道有這個哥哥，更不可能知道哥哥已死或有沒有遺產，所以才沒有拋棄繼承，且縱使哥哥留有遺產，也輪不到他。

不知其人 兄亡沒拋棄繼承

判決指出，王男2013年3月間急需用錢，向洪姓男子借100萬元。洪考量與王是30年老友，王又剛從台灣銀行退休，享有18％優惠定存，就借錢給王，約定兩年後還清，未清償前，每月支付洪男1萬元利息。

王男於2015年3月清償到期時，未履約還清，不過仍月付1萬元利息，一直到2016年1月底，王男表示要到南投向妹妹借錢還債，但隔月起音訊全無。

洪控告王詐欺，檢察官調查期間，王承認向洪借款100萬元，未料王男出庭後6天死亡。

接到訴狀 才知背債百萬

洪轉而提起民事給付借款訴訟，向王家追討債務，法院一查發現，王男未婚、無子嗣，父母雙亡，8個兄弟姊妹中，5人死亡、另3名弟妹已拋棄繼承。不過，調查過程發現王男有一名同父異母的弟弟。

法院認為，王男已經死亡，同父異母的弟弟雖是半血緣，仍屬第三順位繼承人，因未拋棄繼承，要在繼承範圍內給付洪男100萬元。

律師蔡家豪說，王的同父異母的弟弟雖然沒有拋棄繼承，但可「限定繼承」，在繼承王男遺產的範圍內負起清償責任，遺產有多少還多少，不用自己掏腰包還錢。