無照惡男撞UBike妹 搶手機阻報案

2017-04-25

〔記者曾健銘／新北報導〕陳姓男子前天清晨開車行經新北市新莊，左轉撞倒對向騎YouBike直行的女子小芬（化名），造成她頭部挫傷、牙齒斷4顆。小芬控訴，她倒地動彈不得，陳男疑無照駕駛，不顧她受傷，硬將她拖到路邊，搶走手機不讓她報案；小芬男友將陳男行徑PO臉書痛斥「惡劣」，警方先告發陳男無照駕駛，陳男另涉過失傷害及強制罪偵辦中。

受傷遭拖行 女向路人求救

26歲小芬牙齒被撞斷，昨接受電訪時講話仍含糊不清，語氣略帶顫抖；她說，前天清晨6時許騎腳踏車直行，48歲陳男開車在新莊區富國路左轉，迎面撞倒她，她摔倒頭部撞地，牙齒斷了4顆，滿口鮮血、痛得倒地，陳男不顧她受傷，強行將她拖到路邊。

小芬指控，她拿出手機準備報案，陳男自知無照心虛，哀求：「拜託妳，不要報警！」她堅持報警，陳男惱羞成怒動手搶手機，她要求將手機歸還，陳男不理，她趕緊大聲向路人求救：「幫我報警，我的手機被搶走！」陳男才歸還手機並留在現場，不久警方趕到。

陳男駕照11年前被吊銷

新莊分局交通分隊指出，陳男駕照11年前被吊銷，目前是無照駕駛，且他開車行經富國路左轉中正路時，小芬騎腳踏車直行，雙方皆是綠燈，但汽車轉彎未禮讓直行車先行，肇責較大，陳男無照駕駛部分先開單，可處新台幣9000元至1萬2000元罰鍰。

小芬因受傷疼痛、說話不清楚，加上驚嚇過度，製作筆錄時僅提及「他（指陳男）不讓我報警」，隨後就醫；事後小芬男友得知陳男惡行，於PTT發文痛罵「真是惡劣」！引發網友撻伐。

小芬昨對陳男提告，警方根據被害人指控，追辦陳男過失傷害及強制罪，將約談他到案說明；記者昨未聯繫上陳男，無法取得回應。