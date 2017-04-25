無照惡男撞UBike妹 搶手機阻報案
2017-04-25
〔記者曾健銘／新北報導〕陳姓男子前天清晨開車行經新北市新莊，左轉撞倒對向騎YouBike直行的女子小芬（化名），造成她頭部挫傷、牙齒斷4顆。小芬控訴，她倒地動彈不得，陳男疑無照駕駛，不顧她受傷，硬將她拖到路邊，搶走手機不讓她報案；小芬男友將陳男行徑PO臉書痛斥「惡劣」，警方先告發陳男無照駕駛，陳男另涉過失傷害及強制罪偵辦中。
受傷遭拖行 女向路人求救
26歲小芬牙齒被撞斷，昨接受電訪時講話仍含糊不清，語氣略帶顫抖；她說，前天清晨6時許騎腳踏車直行，48歲陳男開車在新莊區富國路左轉，迎面撞倒她，她摔倒頭部撞地，牙齒斷了4顆，滿口鮮血、痛得倒地，陳男不顧她受傷，強行將她拖到路邊。
小芬指控，她拿出手機準備報案，陳男自知無照心虛，哀求：「拜託妳，不要報警！」她堅持報警，陳男惱羞成怒動手搶手機，她要求將手機歸還，陳男不理，她趕緊大聲向路人求救：「幫我報警，我的手機被搶走！」陳男才歸還手機並留在現場，不久警方趕到。
陳男駕照11年前被吊銷
新莊分局交通分隊指出，陳男駕照11年前被吊銷，目前是無照駕駛，且他開車行經富國路左轉中正路時，小芬騎腳踏車直行，雙方皆是綠燈，但汽車轉彎未禮讓直行車先行，肇責較大，陳男無照駕駛部分先開單，可處新台幣9000元至1萬2000元罰鍰。
小芬因受傷疼痛、說話不清楚，加上驚嚇過度，製作筆錄時僅提及「他（指陳男）不讓我報警」，隨後就醫；事後小芬男友得知陳男惡行，於PTT發文痛罵「真是惡劣」！引發網友撻伐。
小芬昨對陳男提告，警方根據被害人指控，追辦陳男過失傷害及強制罪，將約談他到案說明；記者昨未聯繫上陳男，無法取得回應。
看更多！請加入自由時報粉絲團
社會‧本日最多瀏覽
網友回應
熱門新聞
- 鄭文燦肋骨斷2根還能唱歌 幕僚：為了公益強忍疼痛
- 不尋常 白宮邀全體參議員簡報北韓情勢
- 中職7月明星賽 小鮮肉對決老大哥
- 台灣民意基金會民調》中國不釋放李明哲 52%認重傷兩岸關係
- 《自由廣場》聚焦檢察官定位 可能失焦
- 校門口強迫推銷 學童受驚嚇
- 法國主流圍堵「女版川普」 歐蘭德籲投馬克宏
- Tiffany Blue Book晚宴 珠光添星光 紙雕雨林牆打卡夯點 珍妮佛獻唱 薇絲朋丹妮絲等躍入舞池
- 現役最長壽洋將 羅力︰想在台退休
- 反年改群眾施暴 鄭文燦肋骨斷2根
- 川普新人事 福斯女主播任國務院發言人
- 摩天大樓熱不退 今年新增240棟
- 全中運》1500公尺自由式 黃國庭再破全國
- 曾是高中明星四分衛 羅力選擇棒球無悔
- 台泥國際轉換 嘉泥成台泥最大單一股東
- 辜嚴倬雲曾承認 勞軍捐有收支帳
- 北韓核危機急升 美不改強硬態勢
- Lulu卵巢大囊腫 生日動手術
- 台中女中黃詩晴 跨組台清大六冠王
- 1個月無禽流感疫情 鴨子強制檢測月底解除
- 清境高空步道 擬採預約加總量管制
- 中國導演找李察吉爾拍片 被威脅全家驅逐出境
- 加班費多了 1-2月年增12.5％
- 掌握「漁畜花」人事 柯再攻北農
- 薛仕凌變態 摸魚幻想這件事
- 群聯新推3D NAND記憶卡控制晶片
- NBA》大帝致命三分彈 橫掃溜馬晉級
- 核一補助金遽減 北海岸居民串聯五月圍廠
- 浩鼎案「問心無愧」 翁啟惠︰外界對技轉誤解很大
- 壯圍彩繪農田 種出鄉徽地景
- 雨水道啟用 八德高城社區不怕淹
- 台灣火金姑 台大教授估年逾300億經濟規模
- 雄中盧宜謙 台大「五冠王」
- 《自由廣場》五七之後 法國政局的挑戰才要開始
- 花蓮人借書 言情小說進排行榜
- CAS蛋品檢驗 將納入戴奧辛
- 結構性問題未解 經濟恐再陷停滯
- 毛治國批輕軌熱 政院：昨是今非
- 監管轟頂 中國股市重挫
- 〈愛情隨堂考〉不愛了 誰來提分手?
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：無照惡男撞UBike妹 搶手機阻報案
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分