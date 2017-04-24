電影《叫我第一名》 改編真人故事

2017-04-24

〔記者江志雄／宜蘭報導〕「叫我第一名」（Front of the Class）是部美國電影，2008年底上映，改編自布萊德．柯恩的真人真事。

布萊德童年求學階段，常不由自主地發出怪聲或頸部抽動，被誤認調皮搗蛋，屢遭老師處罰、同儕嘲弄，遍尋名醫遲未改善，後來才知是妥瑞症患者。

母親後來帶他參加病友會，協助轉學，盼孩子在新的環境重新來，有天校長得知他的情況，在全校師生面前說出原委，請大家包容體諒，布萊德因此獲得師生接納，校長成了他重要貴人。

布萊德受校長啟發，努力讀書立志當老師作育英才，但大學畢業後謀職過程，因患妥瑞症之故到處碰壁，共面試20多所學校才獲錄取，執教鞭期間工作認真，榮獲不少獎項，得獎感言不忘提起改變他一生的妥瑞症。「叫我第一名」在台灣也被當成生命教育的教材。