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勤務重流動性高 菜鳥當先鋒

2017-04-24

〔記者張瑞楨／台中報導〕台中市昨發生警車互撞，造成4名員警輕重傷，令人詫異的是，4警資歷都不深，命危警員簡銘韋，從警資歷僅4個月，其他3警資歷也僅4個月到3年餘，原因是市政所與西屯所勤務最重，導致流動性高，造成資深員警比例最低，只好由略資深的警員帶領菜鳥執勤，暴露出基層警察青黃不接、經驗難以傳承的嚴重問題。

各警局通常由資歷深的老鳥搭配資歷淺的菜鳥執勤，甚至由10年以上資深巡佐帶領菜鳥巡邏，不過，昨天出意外受傷的4名警員資歷都很淺，令人意外。

六分局資料顯示，重傷的市政所警員簡銘韋，警專33期，去年下半年分發到市政所，正式警察資歷才4個月（不含實習警察），開警車的市政所警員李孟昜，是4人中資歷最深，卻也僅警專30期畢業，從警資歷3年多，開警車的西屯所警員蔡宗澤，警專32期，從警資歷僅1年餘，警員羅健智警專33期畢業，與重傷的簡銘韋是同學。

六分局副分局長馬仕彰說，台中市各分局基層警員，六分局的流動性最高，在該分局任職滿2年的員警屈指可數，幾乎都是資歷尚淺的員警當主力，其中，又以勤務最重的市政所與西屯所資深員警比例最低，只好由略微資深警員帶領菜鳥執勤。

他指出，法規規定任職1年可以請調，市政所與西屯所的勤務繁重，「同酬不同工」，剛分發下來的警員任滿1年就請調，導致2所警員資歷普遍太淺，他希望能透過考績與獎金來改善此一問題。

至於資歷不足是否為車禍主因？他說，他自己年輕時也會奮不顧身，以達成任務為優先，隨著年紀增長，他逐漸以安全為最重要考量，年輕的基層員警也是如此，渴望達成任務而奮不顧身，常在路口忘記減速，資深員警就會記得先減速，以安全為重。

這起車禍也引發廣泛討論，有人建議給警方買好車，不要用鈑金薄的車，資深員警藉此告誡菜鳥：「安全最重要，治安不會因為你賠了性命而變好。」

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  • 2輛警車於路口相撞的剎那。（記者張瑞楨翻攝） 警車相撞衝撞民宅刮地，火光四射相當驚悚。 （記者張瑞楨翻攝）

    2輛警車於路口相撞的剎那。（記者張瑞楨翻攝） 警車相撞衝撞民宅刮地，火光四射相當驚悚。 （記者張瑞楨翻攝）

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