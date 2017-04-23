少女遇性侵急中生智 「我有性病」嚇退惡狼

2017-04-23

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕16歲少女小萍（化名）與初識的林姓男網友深夜出遊，不料林男將她載往郊外企圖性侵，小萍拚死抵抗受傷，機警喊出「我有性病！」還甩了林男巴掌，惡狼頓時慾火消退、落荒而逃，新竹檢方上週依強制性交未遂罪嫌起訴林男。

檢警調查，去年9月某日，林男透過通訊軟體BeeTalk認識小萍，2人相約當晚11點在小萍住家樓下見面，後來林男提議在他車上聊天，小萍上車後，林男就開往新竹縣寶山第二水庫環湖道路。

林男見地處偏僻，將小萍手上的手機搶下，丟往車內後方，再抓住小萍雙手手腕，順勢推倒躺臥於車內座位，強吻嘴巴、耳朵，小萍驚嚇之餘不斷以雙腳踹踢掙扎，林男竟不罷手，企圖脫掉小萍衣物，又將狼手伸進小萍內褲。

小萍奮力抵抗，掌摑林男，林男為迫使她就範，反摑小萍巴掌，持續拉扯小萍衣物，小萍見狀對林男佯稱「我有性病！」等語，林男才罷手，獨自駕車離去，小萍隨即奔逃至附近民宅求救報警。

林男到案時，坦承當時欲硬上小萍，也承認與小萍拉扯並打她巴掌，小萍抵抗時，襪子、隱形眼鏡、手機SD卡都掉在他車內。

小萍的姊姊說，案發當晚妹妹回家後在房內哭泣，情緒崩潰，她趕緊與母親帶著妹妹報案，警方在小萍耳朵以棉棒採得DNA，經送刑事局檢測結果發現是林男的，證實林男確有強吻小萍耳朵。

此外，小萍因雙側顴骨、左膝、右腳背均有瘀青，證實拚死抵抗惡狼，全案依強制性交未遂罪嫌提起公訴。

對於本案，新竹警方建議，遭惡狼施暴時要保持冷靜，採取低姿態降低對方警戒，再評估打擊歹徒後的利弊及逃脫機會，以保全生命為第一考量。

如決定攻擊歹徒，可伺機取材身旁的木棍、石塊等物，在最短的時間針對眼睛、喉嚨、下體等較脆弱位置攻擊，並趕緊逃離現場。