6年後巧遇狼師 少女崩潰上吊

2017-04-23

〔記者張瑞楨／台中報導〕張姓男子在妻子經營的補習班當數學老師，趁機揉捏國小女童小芳（化名）胸部，6年後小芳在銀行偶遇張男，想起不堪往事，留遺書後輕生獲救，法院審理時，張男全盤否認，但願意以180萬元和解，小芳卻拒絕和解，法院依對未滿14歲少女犯強制猥褻罪，判處張男3年10月徒刑。

被捏胸 父母接受4千元和解

台中高分院判決書指出，2008年11月，12歲的小芳在張男夫妻經營的補習班收拾書包要回家，張男卻從後方伸出鹹豬手，隔著內衣揉捏胸部約10秒，還企圖把小芳強拉上樓，小芳大叫「放開」，張男才縮手，小芳將此事告訴補習班陳姓女導師，陳女轉告張妻，張妻質問時，張男辯稱是玩鬧。

小芳又將此事告訴父母，父母到補習班追問，張妻再三道歉安撫，還把4000元補習費用紅包袋裝著，寫上「爸爸、媽媽：感謝您們的諒解」，退回給小芳父母，父母也不再追究，但小芳仍耿耿於懷，還衍生創傷後壓力症候群。

少女耿耿於懷 「他應受法律制裁」

事隔約6年，2014年9月，小芳去銀行，在大廳看到張男，張男似乎已忘記小芳，還坐在小芳身旁，小芳返家後情緒崩潰，在學校企圖上吊獲救，又在校內昏倒，寫下遺書指「爸媽，我真的累了，這幾年已經夠了，為什麼他沒得到應有的罪（罪有應得）？為什麼你們事情過了就算了？我想讓他受到法律制裁」，社工輔導時得知此事報警。

張男全盤否認犯行，張妻警訊中承認有此事，但法院審理時改口，指擔心補習班被關掉，才會配合警察說詞。

社工通報 狼師判3年10月

台中地院一審不採信張男辯詞，判處徒刑3年10月，張男不服上訴，堅稱沒有此事，還說願意用180萬元與小芳和解，雖被小芳拒絕，但這並不代表他曾猥褻小芳。

台中高分院二審認為，事隔6年，小芳還有強烈身心受創反應，顯示所言不假，張妻的紅包袋也寫下感謝小芳父母諒解的字樣，都能證明確有猥褻一事，維持一審判決，可再上訴。

自由電子報關心您︰自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，社會處處有溫暖，一定能度過難關。

自殺防治諮詢安心專線：0800-788995

生命線協談專線：1995。

張老師專線：1980