小模之死誰負責？土豪哥趴友：她自己

2017-04-08

〔記者張文川／台北報導〕台北地院審理W飯店郭姓小模命案，昨開庭進行「土豪哥」朱家龍、同「趴」好友洪聖晏、蔡逸學涉轉讓禁藥致死案的準備程序，3人都否認轉讓毒品，洪聖晏的律師還答辯說，死者郭姓小模明知這是毒品派對卻仍參加，應對結果自我負責，洪聖晏與郭女死亡沒有因果關係。

「赴W飯店前已去過別場趴」

洪聖晏請求調查郭姓小模的手機微信通話紀錄，以證明是郭女主動找洪，表明因和男友分手、心情不好而想參加毒趴，且她參加W飯店派對前已參加別場毒趴，好幾天沒睡覺。

洪聖晏的律師一度否認起訴所控洪聖晏以8000元向「阿吉」男子買20包「金色小惡魔」毒品咖啡包，且稱根本沒有「阿吉」的存在，是洪在偵查時一時情急講錯；法官動怒質問洪：「這是你的原意嗎？你從一開始就承認這件事，昨天作證也是這樣說，你在作偽證嗎？」

洪聖晏嚇得和律師低頭討論5分鐘後，律師修正說法，表示洪是要強調買禁藥的8000元，是朱家龍交給他去買金色小惡魔，並非洪自掏腰包接洽藥頭買毒。