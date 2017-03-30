搶旅館經營權 「艋舺」新舊老闆大亂鬥
2017-03-30
〔記者王冠仁、劉慶侯／台北報導〕台北市萬華區「艋舺商旅」的前經營團隊股東，疑似不滿經營權被轉移，昨日教唆10多名小弟持刀棍前往鬧事，現任經營者不甘示弱，也撂人持械反擊，雙方談判破裂大打出手，混戰中造成5人頭、手、背受傷，警方獲報趕到，滋事雙方一哄而散，5名傷者送醫治療後暫無大礙，全案現由警方偵辦中。
警方調查，位於台北市廣州街、梧州街口的「艋舺商旅」，前身是「班客飯店」，約3年前重新裝潢並改名，房屋經「拉皮」後鎖定年輕族群、背包客，因裝潢訴求時尚年輕，儘管中國觀光客來台量銳減，但「艋舺商旅」每天住房率仍十分火熱。
據悉，原經營團隊因故將經營權轉移給現任的張姓業者，前經營團隊的幾名股東認為過程有問題，不願讓出經營權，本月24日經營權轉移時，股東曾找律師與現任經營者協商，雙方爆發口角，驚動轄區警方前往維持秩序。
10餘人在大廳就互砍
警方表示，昨天下午2點多，前任股東又找來10多名小弟，分持刀棍前往商旅，要與現任業者談判，現任業者也不甘示弱撂人助陣，雙方在商旅大廳談判，過程中一言不合爆發衝突，10多人互毆、推擠，刀棍齊飛。混亂中，兩派人馬各有掛彩，幸送醫救治後暫無大礙。
萬華分局獲報趕到，雙方一哄而散，只剩5名傷者在場，警方試圖調閱商旅大廳監視器，卻發現監視器「沒畫面」，懷疑已遭鬧事者趁亂刪除。由於警方查出滋事雙方有人具幫派背景，不排除背後有黑道介入。
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