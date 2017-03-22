5煞姦殺後焚屍 法官：無殺人犯意
2017-03-22
〔記者楊國文／台北報導〕林春雄不滿輕度智障的14歲邱姓少女辱罵女友黃曉雲，夥同黃女和3名同事凌虐邱女，林和其中2人更輪流性侵邱女，虐殺後跑去唱歌及焚屍滅跡；檢方起訴求處5人「死刑」，一審依故意殺人罪、加重強制性交判5人「無期徒刑」；二審認定林男5人無殺人犯意，改依傷害致死、強制性交，判林男、陳哲儒無期徒刑，共犯古志強28年、何文軒25年、黃女20年徒刑。
擔任司改國是會議委員的兒童權益促進會會長王薇君，昨獲悉判決結果，在臉書痛批「去你的！這到底是什麼鬼司法？」網路主持人潔哥也批評「小老百姓的命不是命嗎？」
羈押中的主嫌林春雄昨出庭聆判，還押時喊「判太重了」，表示要上訴。
判決指出，邱姓少女前年與謝姓女童爭吵，謝童向林春雄（33歲）告狀，指邱女曾罵黃曉雲（28歲）髒話，林找來板模工同事何文軒（20歲）、古志強（23歲）、陳哲儒（27歲）及黃女等人，將邱女押往一所國小旁用安全帽毆打，經路人制止才停手。
林男5人隨後將邱女改押到竹東河濱公園竹林大橋下痛毆，林男先對邱女指侵，再指使古男、何男性侵，把邱女凌虐到幾無氣息後，將邱女就地丟棄，跑去唱卡拉OK。
陳男與古男返回見邱女死亡，通知林男回現場，用砂石塗擦邱女臉部使其難以辨識，再買汽油焚屍滅證。新竹地院審理時，以醫院鑑定5人「未達難以教化」程度，均判無期徒刑。
高院：教訓非蓄意殺人
高等法院再從寬認定，5人的動機是為教訓邱女、非蓄意殺人，並以5嫌智能屬中低程度、容易衝動、欠缺控制能力等，加上已和被害人父母和解、同意賠償1002萬元，昨做出以上判決。不過林男5人至今尚未賠償被害人家屬，且僅林男名下有汽車等資產。
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