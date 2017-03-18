少年心靈重創 很可能走向沈淪

2017-03-18

〔記者陳鳳麗／南投報導〕南投縣某少年安置在機構昨天爆出集體性侵案，衛福部草屯療養院精神科醫師沈政男表示，青少年被性侵，除了短期的心理創傷以外，也會對人格發展造成重大傷害，有人可走出陰影，有人則走向沉淪，需長期關注輔導。

沈政男指出，機構內的集體性侵是一個黑數，能爆發出來的只是冰山一角，必須更深入追查。他說，青少年安置機構的性侵案，常是青少年受到唆使或模仿，使得原本沒有這方面傾向的人，學得這樣的行為，甚至在同儕壓力之下，也會被迫跟著做。

沈政男說，任何人被性侵都是一件極大的心理創傷，而青少年被性侵，因為正處於自我認同發展時期，會讓當事人對別人不信任、對自己感到懷疑，甚至產生自卑自責心理。

沈政男也說，有部電影「豪情四兄弟」，講的是4個結拜兄弟在感化院被集體性侵，長大後造成永久的心理傷害，其中2人當了司法人員和記者制裁壞人，另2人當了黑幫，殺了當年的加害人，但這畢竟是電影情節，現實中的受害人不見得會累積出這樣的救贖能量，很可能會走向沉淪，比如認同加害者，跟他們做同樣的事。