性侵壯傭 辯年紀大、體型弱 法官打臉 判72歲翁4年半

2017-03-11

〔記者李立法／屏東報導〕28歲女菲傭麗莎（化名）泣訴，遭雇主72歲鍾姓老翁性侵，老翁辯稱兩情相悅，辯護律師也認為，老翁沒能力性侵身材粗壯的年輕女傭；但法官採信女傭說法，認為被害人能否抵抗他人攻擊，非僅繫於體能強弱，認定老翁犯行成立，判刑4年半，可上訴。

老翁於104年10月僱用菲傭麗莎，看護年逾9旬的老母。去年4月，仲介公司接獲麗莎求救電話，泣訴遭老翁性侵，仲介公司派員到場，保留「體液」等證物後，對老翁提告。

老翁辯稱兩情相悅，強調是麗莎約他上樓，上樓梯時，麗莎走在前面，邊走邊用手摸他下體，然後上床發生關係。

老翁辯護律師也認為，老翁72歲，菲傭身材粗壯且年輕，若反抗，鍾翁豈有能力性侵？況且老翁母親當時在樓下，難道老翁不怕菲傭驚動母親？

麗莎則指控鍾翁打她肚子，她痛得無力反抗，又指老翁下體較小，且很快就射精，她沒有什麼痛的感覺；結束時，老翁還彎曲食指向她比手勢，她知道那是死的意思，感到很害怕。

未拚死抵抗 不代表合意性交

法官認為，據老翁陳述，走在前方的麗莎邊上樓梯、邊用手觸摸他的下體，但階梯高低落差甚大，老翁低、麗莎高，此說法違反物理法則，不足採信；且被害人能否抵抗他人攻擊，也非僅繫於體能強弱，不能以被害人未拚死抵抗，即認屬合意性交。

法官傳喚仲介公司人員，描述被害人事後情緒反應，並檢視相關事證，認定老翁犯強制性交罪，另犯恐嚇罪處3個月徒刑，可易科罰金及上訴。

最老性侵犯高齡93

性侵與年齡無關，與性能力有關。102年，高雄市93歲戴姓老翁被控半個月內多次性侵、猥褻越南籍女看護，檢方起訴這名號稱台灣史上最高齡性侵犯。101年，彰化縣80歲陶姓老翁服用壯陽藥後，與精障少女性交易，被判刑5年；78歲謝姓老翁因誘姦12歲少女，被判刑6年。他們都比本案被告更老。