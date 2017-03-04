嫩模死前激烈反抗 廢渣男頸部留下抓痕

2017-03-04

〔記者邱俊福、陳恩惠／綜合報導〕陳姓女模慘遭程宇及其女友梁思惠設局殺害，檢警查出，陳女遺體的金色毛衣被褪到肚臍上方，長褲被褪到露出半個臀部，內衣褲則被棄置隔壁另個房間，脖子上有明顯勒痕，檢警根據陳女頸部瘀青傷痕，研判應是遭程嫌勒頸窒息而亡。

警方調查，程宇居無定所，2個月前與就讀嶺東科技大學的梁女交往，被殺害的陳女則是梁女臉書友人，與梁女相識近2年。

檢警查出，1日接近中午時分，陳女搭捷運抵達，先到該大樓旁一家超商，離去時，程嫌與梁女剛好也進入，但雙方沒有碰面，陳女從大樓側門進入，搭電梯到4樓，半小時後，程嫌也進入大樓，後面還跟著一名疑似梁女的女子，程嫌直至下午3時許，才獨自從側門離去，另一名女子則不知從哪個出口離開。

程嫌落網後，承認行凶，並供出梁女共同設局犯案，警方查出，程嫌性侵時，陳女激烈反抗，導致程嫌脖子留下多條抓痕，也成為他犯案鐵證，警方並在後山埤捷運站起獲陳女皮包，但梁女否認涉案，還堅稱「跟著進大樓的那個女人不是我」。

士林地檢署檢察官昨會同法務部法醫研究所相驗陳女遺體，同時進行解剖，由於程嫌承認性侵，檢方也要求陳女的男友到場，採集其檢體，協助釐清案情；陳女雙親、雙胞胎姊姊、男友和2名男性好友悲傷難抑，陳母還啜泣表示：「謝謝檢警的協助！」遺體相驗後，已發還家屬，並在下午3時餘運回宜蘭老家。