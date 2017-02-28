阿嬤墜落 消防車變凶車
2017-02-28
〔記者王俊忠／台南報導〕在南市北區一家私立安養機構安養的78歲徐姓老婦，昨天上午被發現墜落在消防局1輛小型水箱車車頂，送醫不治。警方與機構調查，徐婦墜樓無外力介入，也未留下遺書，生前罹患慢性疾病，疑是久病厭世尋短。
昨天上午8點多，這家安養機構護理人員到6樓房間找徐姓阿嬤，因房門反鎖，護理員即以備用鑰匙開門，發現屋內沒人，但在房間窗戶邊看見椅子與鞋子，探頭往窗外一看，赫見徐婦掉落消防局停在路邊停車格的水箱車車頂，嚇得趕緊報案。
台南市消防局公園分隊救護人員趕到，見阿嬤倒臥駕駛座車頂，頭部鮮血直流，已無生命跡象，送醫搶救仍告不治。
警方調查，阿嬤房門反鎖，墜樓應無外力介入因素，也沒留下遺書；據警方與機構、家屬了解，阿嬤生前有些慢性疾病，可能是久病厭世，家屬對阿嬤發生這種事感到很抱歉。
公園分隊表示，這輛水箱車副駕駛座車頂嚴重凹陷、板金損壞，將送消防局保養廠修復，考量消防局是救苦救難單位，如修復經費無法獲保險理賠，局方傾向自行吸收，不向阿嬤家屬求償。
公園分隊長張勝傑說，這輛車是該分隊備用消防車，非消防主力車輛，他說，消防車發生這種凶車意外真的很罕見，日後如要啟用這輛車，應會對車做法事淨化，除追悼車上亡魂，也可安定隊員駕車出勤的情緒。
法師吳明府說，人會尋短必有其痛苦緣由，一般來說自殺者怨念未解，每天會重複相同的自殺動作，要解決這問題，最好找神明來度化尋短的冤魂，這樣冤魂怨念就不會在車上作祟。
自由電子報關心您︰自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，社會處處有溫暖，一定能度過難關。
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