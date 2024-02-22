離家出走男搶女學生皮包跑200米就沒力 警問：累不累？

彭姓男子搶了女學生的皮包，以為可以跑過警方，但後來跑到力竭被壓制。（民眾提供）（記者王捷攝）

2024/02/22 17:25

〔記者王捷／台南報導〕彭姓男子被趕出家門，好幾天沒吃飯，餓到去校門口搶學生的皮包，教官看到後立刻報案，台南警方騎車趕來，跟在喘吁吁的彭男身後，他跑了約200公尺力竭被壓制逮捕，還被警員問他累不累？彭男點頭說以後不敢搶了。彭男被送辦，台南地院昨天裁准羈押。

30多歲的彭男有多件竊盜紀錄，都是因為工作、經濟問題，與家人吵架離家或被趕出來，最後餓到受不了行竊。彭男這次又離家出走，連續幾天露宿街頭，20日早上7點多，他走到一間學校前，趁著女學生走進校門前搶走錢包。

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彭男自稱短跑很強，以前在學校時100公尺才跑10幾秒，不過，教官看到學生被搶，追在彭男身後邊跑邊喊報案，派出所就在附近，警員騎機車趕到，擔心誤傷彭男，騎車慢慢跟在他身後。

彭男又跑了約200公尺，氣力放盡放慢速度，警員、教官聯手壓制。警員看到彭男沒吃飯又喘不過氣，帶回警所還拿水給他喝，問他累不累？如果肚子餓其實不用去搶，有很多社福機構會在火車站附近提供街友愛心便當，果腹一餐的代價，不用以刑罰來換。

彭男被警方說動，聲稱以後不會再犯，也會好好找工作、跟家人和解。但他犯了搶奪罪，居無定所、沒有居住在戶籍地，南院裁定羈押。

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