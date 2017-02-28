台泰緬查毒逾1公噸 逮6台灣人

2017-02-28

〔記者王定傳／台北報導〕法務部調查局與泰國、緬甸合作緝毒，去年11月及12月間，成功在緬甸查獲逾1公噸的安非他命和K他命，逮捕6名台灣人，目前這6人都被押在緬甸監獄受審。

據調查，去年11月緬甸警方在仰光機場破獲一起毒品走私案，逮捕4名台灣人和1名香港人，查扣1100公斤的安非他命和K他命。隔月又在仰光攔查一輛載有18個50加侖油桶的車輛，其中15桶都是安非他命毒品。

據指出，緬甸警方隔天又在一處民宅，查獲一批安非他命毒品，合計1740萬顆，逮捕2名台灣人和1名香港人。

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