不要命！ 騎上五楊高架 還玩手機
2017-02-27
〔記者吳政峰、王宣晴／綜合報導〕兩名機車騎士身穿俗稱「黃色小飛俠」的輕便雨衣，昨騎上國道一號五楊高架道，當時天雨，一片霧茫茫，騎士竟邊騎邊玩手機，簡直不要命，驚險畫面在LINE流傳。
警︰罰鍰4000元起跳
國道警察第一大隊五楊分隊小隊長吳清輝指出，機車騎上國道已違反《道路交通管理處罰條例》，可處3000-6000元罰鍰，一般來說，會從4000元起跳。警方表示，將請拍照者提出檢舉，待取得原始影像檔，查清車號、案發時間、地點，即可製單舉發。
昨上午11時許，兩名男騎士騎上國道一號中壢接五楊高架道，沿路騎在路肩上，車尾閃著黃燈，時速約70-80公里，前方騎士以右手騎車，左手則不停使用手機。五楊高架速限110公里，逢228連假車流量大，當時雨水不斷落下，兩輛機車幾乎隱沒在霧茫茫的天氣中，險象環生。
吳清輝表示，國道一號內壢交流道常發生機車誤闖國道事件，因交流道前方標示不清，機車騎士直到上了國道才發覺事情大條，進退兩難；此外，也有騎士使用導航未設機車模式，跟著導航就騎上國道。
吳清輝建議，騎士發現誤上國道時，應立刻把機車停在護欄邊或避車彎，開大燈示警，撥打110求助，人須躲在護欄外側，以避免遭到撞擊；警方接獲通報，會請高速公路局派工程車前往救援人車，救援雖不用錢，但「紅單一定要開！」
看更多！請加入自由時報粉絲團
社會‧本日最多瀏覽
網友回應
熱門新聞
- 《鐵達尼號》男星手術併發症過世 享壽61歲家人哀痛
- 中國女疑跳河輕生 太胖沉不下去保一命
- 《TAIPEI TIMES 焦點》All 228 Incident documents declassified
- 平鎮穀保爭冠亞 黃蜂挑戰快艇 今日賽事預告與轉播
- 〈愛瘋迷〉鬼怪大叔 擁抱愛情有條件
- Uber司機爭專法 285車圍交部
- 紐奧良嘉年華 小貨卡撞人群28傷
- 竹縣去年十大易肇事路口 竹北占八處
- 台北榮家釋床位 不限老人身分
- 氣哭！搭大眾運輸吸進的廢氣比自己開車高8倍
- 辛龍翻盤沒中獎 1.2億攏係假
- 台東交管 支道紅燈苦等20分鐘
- 自由共和國》林修民／台灣應將印度視為新南向政策的重點
- 新生代柴油SUV 跑格套件加持-1
- （台南）安平直排輪溜冰場 矮墩傷人
- 春訪團印尼表演 濃濃台灣味饗僑胞
- 哈波增胖後 首揮就開轟
- 機捷月台漏水 疏於保養造成
- 又一教育部高官退休轉任私校
- 小天開跑車載妹 新妹是長榮空姐
- 18888斤平安龜 鹿谷開山廟分享信眾
- 陷勞資糾紛 永采烘焙坊貼公告不開了
- 胰臟水泡逾3成惡性 快檢測防擴散
- 一年拿八標案？ 客委會遭爆圖利特定廠商
- 攔截中國軍機 日機2架增為4 架
- 228受難家屬：蔣介石早該去神格化
- 自主學習3.0實驗室 106學年度招生
- 智利洪患污染河流 首都400萬人遭斷水
- 《小檔案》鹿谷永隆村開山廟
- 義竹鄉垃圾場 轉型太陽能發電場
- NBA》勇士49勝 率先晉級季後賽
- 劉德華當助攻王 又有藝人抱走40萬獎金
- 上將梨遭寒害 農嘆保費高理賠少
- 飼主以為找到了…動保處弄丟「遺失犬」
- 法大選馬克宏民調竄升 雷朋怪媒體偏心
- 巴菲特投資不敗神話 他解讀關鍵是這個…
- 為姚元浩失去所有 王心凌情變原因曝光
- KIMIKO 八下操慘被罵翻 生日最大願望……
- 政治風向「向右轉」 法總統大選 勒班民調挺升
- 裴瑞茲領民主黨 誓成川普夢魘
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：不要命！ 騎上五楊高架 還玩手機
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分