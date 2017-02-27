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不要命！ 騎上五楊高架 還玩手機

2017-02-27

〔記者吳政峰、王宣晴／綜合報導〕兩名機車騎士身穿俗稱「黃色小飛俠」的輕便雨衣，昨騎上國道一號五楊高架道，當時天雨，一片霧茫茫，騎士竟邊騎邊玩手機，簡直不要命，驚險畫面在LINE流傳。

警︰罰鍰4000元起跳

國道警察第一大隊五楊分隊小隊長吳清輝指出，機車騎上國道已違反《道路交通管理處罰條例》，可處3000-6000元罰鍰，一般來說，會從4000元起跳。警方表示，將請拍照者提出檢舉，待取得原始影像檔，查清車號、案發時間、地點，即可製單舉發。

昨上午11時許，兩名男騎士騎上國道一號中壢接五楊高架道，沿路騎在路肩上，車尾閃著黃燈，時速約70-80公里，前方騎士以右手騎車，左手則不停使用手機。五楊高架速限110公里，逢228連假車流量大，當時雨水不斷落下，兩輛機車幾乎隱沒在霧茫茫的天氣中，險象環生。

吳清輝表示，國道一號內壢交流道常發生機車誤闖國道事件，因交流道前方標示不清，機車騎士直到上了國道才發覺事情大條，進退兩難；此外，也有騎士使用導航未設機車模式，跟著導航就騎上國道。

吳清輝建議，騎士發現誤上國道時，應立刻把機車停在護欄邊或避車彎，開大燈示警，撥打110求助，人須躲在護欄外側，以避免遭到撞擊；警方接獲通報，會請高速公路局派工程車前往救援人車，救援雖不用錢，但「紅單一定要開！」

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  • 騎士右手騎車，左手不停使用手機，險象環生。（記者吳政峰翻攝）

    騎士右手騎車，左手不停使用手機，險象環生。（記者吳政峰翻攝）

  • 兩名機車騎士穿著黃色輕便雨衣，騎上國道。（記者吳政峰翻攝）

    兩名機車騎士穿著黃色輕便雨衣，騎上國道。（記者吳政峰翻攝）

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