輕熟女開車突「顧路」釀回堵！台中警一招解圍

員警用警車協助故障車輛過電。（警方提供）

2024/03/17 18:58

〔記者許國楨／台中報導〕台中市一名輕熟女前天開車行經西區一處車水馬龍路口時，車子突因故障「刁車顧路（故障）」，瞬間造成後方車輛回堵塞車，警方獲報趕往協助，得知係電瓶沒電導致失去動力，立即協助該故障車輛過電後再幫忙推至路旁安全處，成功化解尷尬窘境。

台中市第一分局民權派出所15日上午接獲報案，指轄內交通流量相當大的五權路與英才路口，有民眾車輛故障需要協助，警員李泰霖趕往現場了解狀況，原來是35歲林女駕駛豐田轎車要回家，行經該路口準備待轉時，因電瓶沒電導致車輛瞬間失去動力而動彈不得。

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林女見狀雖立即下車至車後擺放警示標誌，提醒後方車輛避免造成事故發生，仍造成後方車流瞬間回堵，只見林女尷尬到不知所措，李員先行安撫其不安情緒並仔細查看該車後，發現排檔桿無法打入N檔，且當時車流量較大恐易發生交通事故，遂請線上巡邏同仁廖聖瑋、林佑濱到場幫忙。

員警以巡邏車協助該故障車過電，經過電後順利將排檔桿打入N檔，李員隨即向林女表示:「妳上車操控方向盤，我來幫妳將車輛推到路邊」，經員警協力推車下，順利將該車推至路旁安全處停放，也讓原先慌張失措的林女放下心中大石，不斷向員警表示：「謝謝你們，有你們真好」。

林女同時表示，會聯繫修車廠人員來協助運送故障車輛至車廠維修，結束了一場「刁車顧路」驚魂記；第一分局長鍾承志提醒民眾，平時應注意車輛保養，行車前也應車況檢查，若發生故障或拋錨，應在車後擺放警示標誌，另如有造成交通阻塞情形，可撥打110請求協助。

車子突然故障，林女尷尬的站在車旁。（警方提供）

員警隨後協助將故障車推到路旁安全處。（警方提供）

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