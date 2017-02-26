失聯72年... 一封信重拾台日手帕情

2017-02-26

〔記者余衡、吳仁捷／新北報導〕92歲日本籍阿嬤吉川妙子，日治時期曾居住台灣，結識摯友蔡欣欣，吉川返日後，蔡女於72年前曾寫信問候，後來兩人失聯。但72年來，吉川心繫手帕交，透過台灣友人求助警方尋人高手蔡淑女，蔡淑女從舊信中的職業與照片，找出90歲的蔡欣欣，這對年過90歲的閨密，透過越洋電話彼此問候，相約一定要見面。

據了解，新北市海山警分局防治組巡佐蔡淑女，日前接獲李姓婦人來信，指她的女兒在日本開設安養機構，院內收容的吉川阿嬤想找台灣故人，並提供一張舊信封，與蔡欣欣當年生活照。

原來吉川與蔡欣欣曾是中學同學，兩人感情很好，吉川返日後，蔡欣欣曾於1945年寫信到日本給吉川，後來因搬家失聯。

蔡淑女接下「超級任務」，過濾戶役政系統，從蔡欣欣年輕時的照片、職業欄逐一過濾國民身分證資料，發現一名年輕時任職中央信託局的「蔡欣欣」，疑就是尋找對象。

由於系統沒顯示蔡欣欣是否仍住戶籍地，也沒有電話，蔡淑女轉而尋找蔡欣欣的兒女，順利取得現住地與電話，當蔡欣欣獲悉多年後，竟還有年輕時的好友思念她，感到驚訝又溫馨，這對手帕交以流利日語通電話，時光彷彿回到72年前，兩人相約要再見面。

蔡淑女說，2位阿嬤能再聯絡，是運氣與努力促成，這份72年後重拾的友情，真是難能可貴。