遭性侵韓妹：Jerry車隊另有色司機

2017-01-21

〔記者陳恩惠／台北報導〕涉嫌性侵韓國女學生的計程車司機詹侑儒15日被收押，其所屬的「Jerry taxi tour」車隊負責人黎小姐18日表示，車隊已解散。被害的3名韓女之一，昨寄信給「유학일기 - 留學日記」粉絲專頁版主，痛斥JERRY公司根本沒解散，還繼續用「KakaoTalk」營業中，懷疑涉案的不只詹嫌1人，呼籲台灣檢警單位清查詹所屬的「Jerry taxi tour」車隊，避免他們更換電話或公司名稱繼續營業。

文中也痛批「駐台北韓國代表部」在事發後，直到她們返國，都未出面協助，最後她們拜託台灣的檢警單位撤查車隊所有司機，並予以嚴懲重罰。

被害人寫道，除了我們以外還有其他受害者，大家在Kakao團體聊天室等待幫助，其中有名被害女子，從飯店拿到被下藥昏迷後情況的監視器影片，且大部分的受害者，都是在野柳喝了珍珠奶茶，或優酪乳就昏迷了。