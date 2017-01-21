狂追女研究生 台大副教授被停課
2017-01-21
〔記者楊國文／台北報導〕台灣大學某研究所王姓副教授，遭女研究生小如指控對她瘋狂追求，甚至在師生LINE群組，公開讚小如「美若天仙」，令她痛苦不已；台大調查認定構成性騷擾，做出「王男暫停其開設必修課程」的處分，王男不服提行政訴訟，台北高等行政法院認為台大的處分合法，昨判王男敗訴。
LINE群組讚她美若天仙
103年10月，台大在職碩士專班女研究生小如（化名）指王姓副教授對她追求的行為，令她不堪其擾，已造成性騷擾。小如強調，絕對不選王男的課，「若須選王男的必修課程才能畢業，我寧可不讀。」
法院支持性騷認定
台大性別平等委員會組成調查小組，訪談小如好友、同學，發現王男對外表示有追求小如之意，也在公開的LINE群組讚她「美若天仙」等話；其他教授上課時，王男常坐在後排盯著小如，令她困擾不已。
性平會認定，王男和學生小如有上下監督、教育關係，卻利用授課身分展開不正當的追求行動，已構成性騷擾，影響小如人格尊嚴與學習機會，建議校方訓誡王男不得再追求或騷擾女學生。校方最後決議「王男身心健康恢復前，停止擔任必修課程」。
王男提行政訴訟，主張性平會調查報告，未查明小如是否確有「被性騷擾」的感受，即以相關證人證詞認定他涉性騷擾，並限制他的工作權和講學自由，顯然違法，應撤銷處分。
台北高等行政法院認為，調查事證足認王男有性騷擾行為，已造成「冒犯性的學習環境」，侵犯或干擾她的人格尊嚴，台大處分合法，判他敗訴；可上訴。昨未連繫上王男，無法得知他的看法。
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