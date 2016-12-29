欠300萬賭債 上班族開大麻工廠
2016-12-29
〔記者王冠仁／台北報導〕上班族陳青原沉迷網路簽賭，積欠300多萬債務無力償還，與網友王正奇開起大麻工廠，王引進大麻種子、銷售，由陳負責栽種；台北市警察局毒品查緝中心循線瓦解，查獲市價上千萬的197株大麻成株，是毒品查緝中心成立以來，查獲最多大麻的毒品案。
台北市警方調查，台中市大肚區的38歲男子陳青原是上班族，但他沉迷簽賭，欠下300多萬元賭債，缺錢還債下，半年前上網認識新北市三重區的28歲男子王正奇，2人熟識後，發現王可從國外引進大麻種子。
陳為還債，將腦筋動到種植大麻，夥同王開起大麻工廠，陳租屋架設紫光燈、生長棚、除濕機等物品，讓大麻快速生長，等大麻長成後風乾，製成乾燥大麻葉、大麻花，交由王在雙北販售。
查獲197大麻成株 價值上千萬
台北市毒品查緝中心日前破獲一起毒品案，查出陳在台中種植大麻，卻不知種植處，因種大麻必須保持通風，濃厚大麻味常引來住戶抗議，員警前往大麻工廠查訪，保全告知「那一間常有臭味」，警方順利逮人。
警方說，在陳住處查獲大麻成株197株、插株培養株7株、培養土、肥料等物品；陳男栽種約半年，大麻至少收成2次，恐已賣出不少大麻，警方將追查大麻去向。
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