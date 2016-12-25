千萬跑車追撞March 一樣慘重

2016-12-25

〔記者陳恩惠／台北報導〕一輛要價千萬元的白色麥拉倫mp4-12c跑車，昨天上午行駛在台北市環東大道正要下內湖堤頂大道時，意外與前方一輛白色March發生擦撞，麥拉倫右後輪整個脫落，警方初步研判，疑似麥拉倫車主疏於注意前方路況所致，至於詳細肇禍原因，正由警方調查。

內湖警方說，40歲黃姓男子，昨天上午9時，駕駛上千萬元的麥拉倫跑車，疑因未注意路況，意外追撞前方由64歲陳男駕駛的白色March車尾，然後再撞擊路旁隔音牆，所幸雙方僅車體毀損，駕駛並無受傷，但陳男受到驚嚇送醫觀察。