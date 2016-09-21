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憂流浪狗橫行 游錫堃︰公園不是動物安置所

2016-09-21

〔記者陳文嬋、張安蕎／綜合報導〕前行政院長游錫堃十八日在臉書貼出新北市土城線形公園有多隻流浪狗影片，問網友「這個公園，晚上有人敢去嗎？」短短十二秒影片加上十一個字，貼文昨被轉載至台灣動物緊急救援小組臉書，小組發言人倪京台指游錫堃對生命不尊重，要求道歉並移除影片。

游錫堃昨透過助理表示，不做任何回應，但游錫堃在臉書澄清說，市府應讓人與動物各安其所，公園該讓市民能夠隨時無憂無慮地去休閒、散步、運動、聊天；若該地要安置動物，他不會反對，但必須明白告知市民。

里長盼餵養人士與公園保持距離

土城區貨饒里長許春騰表示，里內有三名愛心媽媽固定在此餵食，因此流浪狗聚集已有數年之久，但從沒傳出追人、咬人的事件，影片傳開後，新北市動保處有前來關心，市府不會強行捕狗，而是與愛心媽媽溝通，希望餵養地點能與公園拉開距離，他也認同游錫堃說的「市政府應該讓人與動物各安其所」。

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