毒趴「吸到茫」狠推毒友墜樓摔死

2016-09-20

3男沒救人 直接落跑

〔記者姜翔、謝君臨／台北報導〕從事地下期貨的田偉龍、初善仁、蔡志奇及彭姓等4名男子，馬勒卡颱風襲台當晚，在北市一處5樓頂樓加蓋處開毒趴，期間初男與彭男鬥毆，初男竟將彭推下樓摔死，初男等3人未報案就離去，警方過濾監視器發現3人身影，且初男無法解釋手腳為何擦傷，將3人依殺人罪嫌送辦，初男昨被收押、田男2萬元交保、蔡男請回。

警方調查，32歲彭男與28歲田偉龍、26歲初善仁及33歲蔡志奇，本月16日馬勒卡颱風襲台當晚，4人先赴基隆KTV歡唱，再轉往田男位於台北市南京東路五段巷內，一處5樓頂樓加蓋租處開毒趴。

17日下午1時多，彭男從5樓頂墜下，掉到防火巷地面，初男等3人均未報案，而是收拾毒趴殘局後，分別於下午2、3時離開現場。

一樓住戶聽到巨響報案，消防人員沒幾分鐘就到場，將奄奄一息的彭男送醫，急救5小時仍不治。

警方勘驗現場，5樓頂的女兒牆高度僅110公分，2樓、4樓遮雨棚有墜下撞擊痕，查訪住戶無人認識彭男，原以為是小偷墜樓，調閱監視器發現，彭與初男等共4人，17日凌晨1時來到5樓頂樓的田男租屋處，下午卻只有3人下樓，獨不見彭男，認定3人與死者有重要關聯。監視器還拍下初男離開時步伐踉蹌，疑似吸毒後還在「茫」。

誰推的? 3男忙卸責

警方帶回3人隔離偵訊，田男說，彭男欠蔡、初2人數千元，指證初男認為彭男當「抓耙仔」，告密檢舉初男等吸毒，與蔡男圍毆彭男，但他在屋內「沒看到彭男怎麼掉下去的」。蔡男則供稱，他攜帶8小包K他命到場助興，4人徹夜開毒趴；蔡否認打彭，指證初男「吸到茫了」，與彭男爭吵後從屋內打到屋外。初男則稱自己「睡著了」，不知道發生什麼事；但他對於自己手、腳上的多處擦傷無法解釋。

警方重返田男租處，在屋內發現一粒眠、K他命及毒咖啡包，3人對於案情細節部分，供詞互推責任，警方訊後全依殺人罪嫌送辦。

1男手腳擦傷 疑主嫌

檢方複訊後，認為應是初男涉嫌把死者推下樓，但初男否認；蔡男複訊時供出不少案發內情，供述符合現場狀況與邏輯，檢方因此聲押初男、將蔡男請回候傳。

警方另查出，初男2年前酒後駕車，失控打滑撞上新北市永和區保生路一處分隔島，造成車上乘客一死一重傷。