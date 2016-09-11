印尼女想殺雇主 又擔心阿公阿嬤

2016-09-11

〔記者張瑞楨、蘇金鳳／台中報導〕仲介公司昨傍晚公布該公司女翻譯與印尼女看護迪妮的LINE對話，對話中，被害的迪妮揚言要殺掉謝嫌，但也說︰「我也是可憐阿公阿嬤（指謝嫌父母），要是報警怎麼辦？」顯示她內心十分掙扎。

8月6日的對話顯示，迪妮把遭性侵的影片傳給仲介公司女翻譯，並強調「我已經無法繼續在這裡工作，不知道該怎麼辦，生氣、噁心，我的感受已經亂了」、「我發誓，我要拿刀子殺他」、「我要殺了那個酒鬼」、「我發誓我看到自己的影片，我覺得噁心」。

值得重視的是，迪妮曾向謝嫌家人反映，謝家卻以謝嫌喝醉搪塞，迪妮質疑︰「為什麼常常是因為喝醉酒而原諒他，用酒醉做理由？」

仲介公司出示的9月1日對話顯示，女翻譯從其他外勞管道得知迪妮可能被性侵之後，詢問她：「妳要老實哦！妳的老闆有沒有侵害妳，我也已經對這個人很生氣。」迪妮只說：「姊，你不能了解我現在的感受。」未說是否被性侵。

台中市政府勞工局表示，迪妮是去年12月20日入台，今年7月被雇主性侵，目前已收容保護，並將派員調查，若雇主未盡人身保護，或仲介公司未盡責任，都可裁罰6萬至30萬元。