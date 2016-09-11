印尼女想殺雇主 又擔心阿公阿嬤
2016-09-11
〔記者張瑞楨、蘇金鳳／台中報導〕仲介公司昨傍晚公布該公司女翻譯與印尼女看護迪妮的LINE對話，對話中，被害的迪妮揚言要殺掉謝嫌，但也說︰「我也是可憐阿公阿嬤（指謝嫌父母），要是報警怎麼辦？」顯示她內心十分掙扎。
8月6日的對話顯示，迪妮把遭性侵的影片傳給仲介公司女翻譯，並強調「我已經無法繼續在這裡工作，不知道該怎麼辦，生氣、噁心，我的感受已經亂了」、「我發誓，我要拿刀子殺他」、「我要殺了那個酒鬼」、「我發誓我看到自己的影片，我覺得噁心」。
值得重視的是，迪妮曾向謝嫌家人反映，謝家卻以謝嫌喝醉搪塞，迪妮質疑︰「為什麼常常是因為喝醉酒而原諒他，用酒醉做理由？」
仲介公司出示的9月1日對話顯示，女翻譯從其他外勞管道得知迪妮可能被性侵之後，詢問她：「妳要老實哦！妳的老闆有沒有侵害妳，我也已經對這個人很生氣。」迪妮只說：「姊，你不能了解我現在的感受。」未說是否被性侵。
台中市政府勞工局表示，迪妮是去年12月20日入台，今年7月被雇主性侵，目前已收容保護，並將派員調查，若雇主未盡人身保護，或仲介公司未盡責任，都可裁罰6萬至30萬元。
廣告
看更多！請加入自由時報粉絲團
社會‧本日最多瀏覽
社會‧即時新聞
網友回應
熱門新聞
- 綜藝教父黃義雄驚傳逝世 江蕙哀痛送恩人
- 黃興國被查 震撼兩岸政壇
- 楊小濱／路遇小學老師
- 談判亮槍3人嚇住14人 快打部隊通逮
- 被批不適任 何卓飛：不會請辭
- 芋頭餡防腐劑超標 續追上游來源
- 中秋能不能烤肉 得看颱風有無攪局／日月潭、墾丁、阿里山 先說不行
- 美俄敲定敘利亞停火 聯手轉戰IS
- 達欣226公分洋將 大腳布拉愛抓寶
- 這個攝影師看不見 用「心」紀錄帕運
- 台灣拔河隊 世界盃女子500公斤4連霸！
- 胡德夫開唱 嫩妻祭青木瓜補身
- 自由廣場》三器新聞 媒體的墮落
- 〈婚姻幸福學〉渴望親密卻愈冷淡 被斥依賴好委屈
- 世界盃女子棒球賽》1分惜敗加國 我今拚季軍
- 〈情字這條路〉不合則分 放手各自飛
- 總統安全防護車 車齡過久須汰換
- 日明治維新向英學 郵政發達
- 蔡辰威辭意堅 田協暫不改選
- 美網／喬帥負能量爆炸 撕衣怒進決賽
- 撞死翁騎士肇逃 掉手錶被揪出
- 〈徵文啟事〉老了不想變這樣
- 10月修菸害防制法 菸價漲定
- 大谷雙響砲 陽岱鋼有神快拜
- 遊覽車安檢 業者改善
- 微小說 幫忙
- 排廢污染溪 禍首是金屬加工廠
- 柯P家也是高潛勢區
- 【閱讀小說】吳敏顯／一褲底全藏鬼 － 上
- 《TAIPEI TIMES 焦點》 Prosecutors charge driver of fatal bus crash with murder
- 台鐵新豐富站啟用 走2分鐘到高鐵
- 一生
- 研究客家文化有成 美教授獲表揚
- 微小說 蜜語
- 自減赴中年限 跨部會認定馮明珠違法
- 歷史早已定位 柯：當總統也不會超越
- 〈看門道評味道〉自製醃瓜 放心吃
- 錦鯉文化節 冠軍身價破百萬
- 新店都計通檢 左岸部分土地建社宅
- 經典賽誰掌舵? 富邦明首發聲
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：印尼女想殺雇主 又擔心阿公阿嬤
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分