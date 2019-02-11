藍營桃市議員劉茂群涉賄被訴 檢方建請從重量刑

2019-02-11 12:59

［記者鄭淑婷／桃園報導］連任成功的62歲國民黨桃園市議員劉茂群，被控涉嫌指示38歲助理呂英蘭，在去年6月間以蘋果禮盒行賄八德區陸光四村社區委員，假借祝賀新當選及端午節等名義，請託年底選舉時能投票支持，劉、呂兩人雖否認並強調只是單純賀禮，但有社區委員指證呂女確實曾說「選舉支持」等語，桃園地檢署檢察官認為，當時劉茂群雖尚未登記為參選人，但她日後有意參選、而受賄者也有投票權，就構成賄選的要件，偵結依違反「公職人員選舉罷免法」起訴劉、呂兩人；檢方去年已依法對劉茂群提起民事當選無效之訴。

檢調在去年10月底、選舉前發動搜索，劉茂群當時以25萬元交保、呂女則被收押，劉茂群交保後曾由黨籍桃園市長參選人陳學聖陪同召開「拒絕東廠進駐、清清白白參選」記者會，反控檢方「選擇性辦案，簡直就是東廠再現」，並強調她從政24年，每年對眷村、志工、義警、民防、巡守隊的照顧及祝賀、慰問都非常重視，蘋果禮盒只是祝賀社區新委員當選，與選舉無關，不該被冤枉。

劉、呂兩人均否認行賄，但起訴指出，八德區陸光四村共有1890戶、有投票權人達4000多人，2014年桃園市第一屆市議員選舉，劉茂群僅在該區拿到82張選票，而無黨籍的趙正宇拿下1600多票，之後趙正宇成功轉戰立委，劉茂群為了拓展該區票源，遂於去年6月間指示呂女，假借致贈蘋果禮盒祝賀新社區委員當選及端午節等名義，私下請託年底選舉時能投票支持。

其中，有多名證人指證，當時呂女確實曾請託年底投票支持，他們也曾允諾並收下禮盒，也有證人收下並允諾支持，事後覺得不妥，趕緊將禮盒轉送他人；甚至有證人指證，他拒絕收受禮盒後，呂女卻直接把禮盒擺在他家門口。

起訴指出，依多名證人的證詞，劉、呂送蘋果禮盒的行為，已有「對價關係」，縱使當時劉茂群仍未登記參選，但她日後有意參選、受賄者亦有投票權，已構成賄選要件，不因賄選行為提前而影響，且送的禮盒價值高達738元，有可能動搖投票意向。

此外，劉茂群辯稱過去也曾送賀禮給社區委員，但檢方調查，劉過去並未定期、全面性餽贈該社區委員，推稱禮盒是單純賀禮的說詞不足採信，偵結依違反選罷法起訴劉、呂兩人，檢方也在起訴中批，劉、呂兩人敗壞選舉風氣、破壞民主根基，且訊問時空言否認、飾詞卸責，犯後並無悔意，建請法院從重量刑；而部分證人檢方另予以職權不起訴處分。

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