法務部研擬酒駕=故意殺人 黃國昌：法官沒重判有意義？

2019-02-03 15:23

〔即時新聞／綜合報導〕台中市2日凌晨發生酒駕累犯撞死2名機車騎士的事故，針對近日酒駕致死車禍頻傳，法務部在凌晨宣示，未來針對酒駕致人死亡的罰則，將研擬朝向照「故意殺人」的可行性修法。但時代力量立委黃國昌卻認為，依過往判決來看，即使修法提高刑責，法官判決並沒有明顯加重，「這樣修正有意義嗎？」

黃國昌在臉書表示，討論如何加重酒駕致死罰則、強化酒駕防制前，應先回顧關於酒駕致死的法定刑與實際判決刑度。在2011年之前，關於酒駕致死，並未單獨立法，主要是依刑法276條「過失致死罪」處罰，法定刑為「二年以下有期徒刑」；2011年修正刑法185條之3，針對「酒駕致死」特別設置獨立刑罰規定，處「一年以上七年以下有期徒刑」。2013年再次修正，將罰責提高為「處三年以上十年以下有期徒刑」。

黃國昌指出，但在實務判決中，近年來多數法院判決是在4年6個月上下，而這個刑度，一定會讓人質疑，「2013年提高刑度的修正有意義嗎？」因為即使是依2011年版本所定的「一年以上七年以下有期徒刑」，實際判刑4年6個月，也僅在中間；換句話說，就算2013年沒修、法院本也可以這樣判。且即使在2013年修正加重後，也從未出現法院判10年有期徒刑的個案。

黃國昌提到，在特定個案上，檢察官曾以「酒駕撞死人」具有殺人的「未必故意」為由，直接依「殺人罪」起訴，但法院在個案中，幾乎均無法認定酒駕者有「殺人故意」。

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