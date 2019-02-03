嚴懲酒駕害命 法務部：將比照「故意殺人」方向修法

2019-02-03 08:35

〔即時新聞／綜合報導〕近日酒駕害命事件頻傳，昨日在台中又有一名男子酒駕連撞8車、撞死2人的事件，而這名男子竟然在去年已兩度酒駕，遭吊照和判刑，但他仍再度酒駕。針對近期接二連三的酒駕害命事件，法務部凌晨表示，將研擬朝向比照故意殺人之可行性修法。

法務部指出，對於酒駕者知法犯法深惡痛絕，法務部基於行政監督，將轉請承辦地檢署速查嚴辦；另外對於不幸死傷的民眾，法務部深表哀悼，會請犯罪被害人保護協會各分會派員提供家屬相關協助及關懷，共同度過難關。

至於未來「酒駕致人死亡」是否有修法可能，法務部表示將研擬朝比照故意殺人之可行性修法，並邀集交通部及內政部，共商屢次酒駕者是否一律入監矯治及提高行政罰，並且持續加強取締。

法務部也呼籲社會大眾，喝酒絕對不要開車，請大家彼此規勸及約束不要酒駕，對於執意酒駕者，將依法嚴辦，絕不寬貸。

另外，立法院長蘇嘉全也在臉書表示，要對不負責任的酒駕行為，表達最嚴厲的譴責，在立法院新會期開始後，將優先針對酒駕相關法案進行審議，朝嚴懲及有效嚇阻等方向修法。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

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