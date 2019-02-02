台南分屍案》凶嫌殘忍鋸成7塊、洗車除血跡 檢方聲押

2019-02-02 21:36

〔記者洪瑞琴／台南報導〕台南傳出「恐怖情人分屍案」，台南地檢署今（2）日下午會同法醫相驗結果，從受害死者張女右側舌骨斷裂，研判確認嫌犯吳茂騰徒手將張女勒斃後，再外出買鋸子作案工具，將張女肢解7大塊，手段極為凶殘，至於體內有無毒物，仍需進一步檢驗。

經檢察官訊問後，認定吳男涉犯殺人、損壞屍體罪嫌疑重大，所涉殺人罪嫌屬最輕本刑為有期徒刑5年以上重罪，且有逃亡、滅證之虞及滅證的事實，已向法院聲請羈押禁見，尚待法庭裁定是否收押。

會同相驗的檢察官施胤弘說明初步相驗結果，死者右側舌骨斷裂，確認生前遭吳嫌徒手勒斃致死，吳嫌隔日外出買鋸子，在同居處浴室將張女屍體肢解成7塊，然後分裝3大袋放進透明整理箱。

檢方指出，裝屍的塑膠袋由於被丟在荒野草叢多日都有破損，可能被野外遭野狗啃食所致，大部分內臟已不見，剩下膀胱跟子宮；另外遺體也呈現臘化枯縮狀態，檢方相驗研判應該被棄屍有一段時間，再加上與天氣冷有關。

吳嫌於1月8日犯案後，9日中午，他將屍體放進張女的汽車後車廂，然後開車到生產路路邊停放，再徒步回到住處，等晚上才又回去搬出箱子，將屍袋棄置巴克禮路附近草叢，事後再將透明整理箱及鋸子丟棄社區垃圾桶。

1月16日，吳嫌將張女的座車開到洗車場清洗，並於17日取車。洗車場人員透露，當天吳男送車來洗時，確實在車內發現不明血跡，但不以為意，直到警方上門查訪，意外才知那位談吐斯文有禮的男子，竟是名凶手。

警方將全案依殺人罪嫌移送偵辦中。台南地檢表示，由吳梓榕檢察官偵辦台南分屍案 ，由施胤弘檢察官代理相驗、解剖。經解剖後屍體被分為7塊，舌骨右側骨折，分屍痕跡非利刃所為，確切死因將待鑑定報告出爐方能確認。法醫師已採集相關檢體與張姓女子家屬檢體，供DNA比對，以確認該屍體身分是否確為張姓女子。

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