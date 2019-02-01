獨家》越禁越熱！裸拍成搶拍潮 知名景點露三點

2019-02-01 00:28

〔記者王駿杰／新竹報導〕有百年歷史的新竹公園整建後重新開園成為打卡熱點，去年遭裸拍族入侵，警方雖加強巡邏，裸拍風氣卻不減反增，還形成搶拍潮；包含新竹公園、青草湖、青青草原、寶二水庫等知名景點近期都遭裸拍族攻陷，這次拍的照片更養眼，多名熟女穿長靴、高衩丁字褲，大露美胸、陰部與屁股蛋，在不知名的路人旁裸拍，並將不雅照PO網路論壇賺取積分，引發大規模網友回響。

警方指出，這些裸拍族都會將特定裸照分享在特定網路論壇，但大部分標榜自拍、偷拍的色情網站、論壇，電腦IP都架設在國外，無從抓起，加上新竹地區腹地廣大，即使加強巡邏，勸導、法辦裸拍族仍如大海撈針。

警方表示，即使如此，警方仍對裸拍族不寬待，不排除在各知名景點安排警力，達到嚇阻作用，也提醒民眾，在公共場所裸體觸犯社會秩序維護法，若再進一步將裸照上傳到網路，還會觸犯刑法妨害風化罪。

記者調查，去年12月有美熟女鎖定剛整建完工的新竹公園麗池園林，穿薄紗拍下養眼照，雖然警方不斷提醒裸拍恐觸法，卻形成搶拍熱潮，換來裸拍族全面進攻包含新竹公園、青草湖、青青草原、寶二水庫等知名景點，拍下更養眼、令人情慾流動的裸照。

一名熟女穿黑馬靴、窄裙洋裝、藍色內褲跑到新竹公園、青草湖搔首弄姿，拍下養眼照，一旁甚至還有不知情的路人入鏡；另名熟女則穿黑色丁字褲，在寶二水庫旁道路搖擺身形，露出美背白臀，最後甚至全裸上陣，擺出「大鵬展翅」的姿勢，看了令人血脈噴張，兩人都將裸拍照上傳特定論壇。

不少網友看了，紛紛留言「非常有韻味的熟女」、「新竹天氣冷風大耶」、「熟女展現自信就是性感」、「大膽作風真是佩服」。

記者調查發現，這些裸拍族按月在特定論壇上傳全裸、搔首弄姿的自拍，且拍照時間都在白天，絲毫不怕曝光，一系列照片往往獲得不少回響，有些網友甚至體醒裸拍族，要他們注意警方與記者查緝。

這個引發爭議的特定論壇會員數高達萬人，每天隨時都有上百人上線，在討論區交流，但要取得會員資格，須詳細註明基本資料，還要取得驗證碼，入會後也會被限制瀏覽權限，若想要更多權限，就必須不斷上傳各種自拍、裸拍照片或影片，藉此賺取貢獻值與積分；其中有些勁爆、火辣的自拍分類，需擁有極高貢獻值與積分的會員，才有觀賞權限。

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