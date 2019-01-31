國三壯男逼2男同學「幫他吹」 還顏射…

2019-01-31 23:11

〔記者林嘉東／基隆報導〕基隆市某國中三年級男學生阿強（化名）被控，2個月內接連強押吾校2名身材瘦小的男同學，到廁所內幫他口交，再冷不防噴在他們臉上，讓2名男同學身心嚴重受創。

由於已有2名男同學受害，校方除了召開性平會處分阿強，也加強對加害及被害學生的心理輔導。

警方去年10月獲報，身高170公分、體格強壯的阿強，被控利用午睡期間，強押身材瘦小的同班男生到男廁性侵。

阿強被控命令受害男同學先脫褲讓把玩生殖器，再替對方口交，接著換男同學跪著幫他口交，直到射精為止。阿強為了捉弄受害男同學，還噴精他們臉上。

男同學不堪受辱，向老師告狀，阿強辯稱雙方都講好的，並未強迫對方。警方接獲校方報案後，依強制性交罪嫌將阿強送少年法庭審理中。

未料，今年1月間，阿強又被控再對同年級別班男生伸魔爪，對象同樣是身材比他嬌小的男同學。

被害男同學向老師訴苦，揭發遭性侵，阿強再次辯稱是雙方協議好的，他並未強迫。警方受理後，已將全案依強制性交罪嫌送少年法庭調查。

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