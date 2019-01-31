走私21公斤海洛因 毒販鍾增林判無期徒刑定讞

2019-01-31 15:49

〔記者張文川／台北報導〕屏東縣男子鍾增林，19年前赴泰國賣60塊共重21.55公斤的海洛因磚，夾藏在橡膠貨櫃中走私來台，失風後滯留中國、泰國逃亡17年，直到2年前他罹癌，企圖闖關返台時才被當場逮捕；最高法院今依運輸一級毒品罪，將他判處無期徒刑定讞。

判決指出，鍾增林在2000年4月初，與香港籍男子曾國財（通緝中），一同至泰國購買60塊海洛因磚60塊，淨重21.55公斤，夾藏在裝滿天然橡膠的貨櫃中，走私運至臺灣；鍾增林另夥同黃振忠（無期徒刑確定），告知進口橡膠夾藏毒品的位置、聯絡暗語後，由黃振忠繪製指示圖，安排、承租藏置倉庫。

同年5月中旬，鍾增林與曾國財將海洛因磚60塊藏在3塊天然橡膠塊內，與其他477塊天然橡膠，以16個木箱裝載於貨櫃，從泰國曼谷運來台灣，黃振忠5月29日報關取貨，送至高雄市大寮區的倉庫藏放，正打算移轉至其他地方時，被調查局幹員當場查獲。

走私失風後，鍾增林滯留海外不歸，被通緝長達17年，直到2017年他罹患癌症，試圖從機場闖關入境返台治療，在海關被攔獲逮捕歸案。

鍾男一審不認罪，二審才改口坦承，但辯稱他是被曾國財利用，事發後曾國財從買香港報紙到深圳給他看，他才知道是運毒，認定他仍避重就輕，沒有可憫恕之處，認定鍾男參與謀劃、購毒、安排運輸，參與程度極高，位居全案關鍵角色，事成可獲5萬元報酬，嚴重危害治安，一、二審皆判處無期徒刑。

案經上訴，最高法院今認為鍾男參與程度極深，二審判處無期的理由充分，沒有違誤法令，駁回鍾男上訴確定。

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