大老闆必拜神廟搶頭香 參拜關渡宮交管路線全攻略

2019-01-31 12:31

［記者陳恩惠／台北報導］鴻海集團郭董除了篤信關公，也非常崇敬媽祖，未發跡前經常前往台北市北投關渡宮參拜、問事，由於關渡宮名列台灣三大媽祖廟，信眾相當多，北投警分局為了廣大善男信女能歡喜到關渡宮進香，北投警方今年特別拍攝「關渡宮Let’s GO！」宣導影片，透過可愛的警察大頭娃娃引導，說明大眾運輸路線及徒步動線，提供想要在過年前往關渡宮參拜的信徒香客們，一個快速、方便的交通新選擇！

北投分局表示，有鑑於往年春節期間，自行駕車前往關渡宮參拜的遊客，受限於關渡宮水岸停車場空間相當有限，經常需要耗費數十分鐘才能穿過冗長的排隊車潮，在一位難求的停車場中經過一番尋覓，停好愛車後，才能開始參拜行程，耗費時間在運輸途中，實在不值得；其實從北捷關渡站到關渡宮，只有900公尺，只需10分鐘腳程，遠比開車來的更快速、經濟且環保。

北投分局說，民眾可選擇搭乘捷運，由捷運關渡站1號出口出站，出口外就有公車站牌，可轉乘關渡宮133路接駁公車，在知行圓環（知行路）下車，可以抵達關渡宮；或由捷運關渡站1號出口出站後，右轉沿著大度路三段296巷，穿過陸橋下方，進入大度路三段301巷，也可以到關渡宮。

北投分局呼籲，請駕駛人於旅遊期間能遵守交通規則，不要酒後駕車，行車減速慢行，確保行車安全，遇到行人請優先禮讓，祝大家「豬年行大運，永保平安健康。」

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