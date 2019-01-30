獨家》遭盜照還挨嗆「報案快還是分享快」 辣模竟被吃案

2019-01-30 00:30

〔記者王捷／台南報導〕黃姓show girl因為身材、臉蛋姣好，疑似被應召業者盜用照片拉客，她氣得要求撤照，卻反遭對方嗆「看她報案快、還是網路分享快」？恐嚇她會散播更多照片當廣告，沒想到她向警方報案，卻被台南市警六分局以盜圖者是「假帳號」為由吃案，氣得直呼像踩到「小衰神」；後來黃女上台南市警局臉書粉絲專頁投訴，警方才向黃女道歉，並強調還是有好警察，請黃女別對警察失望。

20多歲的黃女平時兼職當展場的女模，留下很多照片當紀念，萬萬沒想到因為太正而惹禍上身，2年來3次被不明人士盜用照片，黃女說，第一次有男子盜用她的照片拿去騙小妹妹的私密照，被害人還找上她，第二次盜用還沒做出舉動被她及時發現，這兩次對方都願意撤照，沒想到第三次好像是被應召站拿去拉客，實在氣炸了。

黃女向盜圖的應召站聯絡，要求業者撤掉照片，沒想到對方卻囂張說，只是「借」來用，難道不行嗎？如果要撤照片要有條件。但黃女拒絕，表示如果不撤照就報案，結果遭對方反譏，看黃女報案快，還是分享網路速度快，要讓她在各大網站爆紅，讓黃女感到害怕。

當時，黃女不曉得該怎辦，在臉書找台南市警局的臉書粉絲團詢問，當時市警局小編請她先找警所完成報案流程，豈料到了警所，女警卻反問「要告什麼」？並以盜圖者是使用「假帳號」警方不能追、肖像權是民事案件警方不受理，硬生生吞掉黃女報案。

黃女說，想起來氣得直呼是踩到小衰神，她因為法律知識不足，也不曉得自己有什麼權益，只希望對方趕快撤圖，事後她又到市警局粉絲團投訴，警方向黃女道歉。

警方指出，即使對方使用假帳號，警方還是有能力偵辦，會盡快安排黃女完成報案流程，也會調查是否有疏失，將祭出懲處，也向黃女說不要對警方失望，還是有好警察。

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