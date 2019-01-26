史上最大檢察長調動 司改團體打90分

2019-01-26 00:22

〔記者吳政峰／台北報導〕史上最巨幅的檢察長調動出爐，年輕氣象讓由檢察官組成的司改團體「劍青檢改」與「檢改會」聯名同讚是「正確的一步」，直指這個做法可讓檢察體系更富朝氣；民間團體「台灣司法人權進步協會」理事長何俊英也認為，名單四平八穩，有90分的水準！

兩個檢改團體指出，這波新任檢察長多屬青壯世代，絕對是改革檢界重要而正確的方法，年輕化檢察長可望更富朝氣、更接地氣，與第一線的檢察官共同守護法律，保護人權。

兩團體說，社會日新月異，科技進步、犯罪進化、金融修法及洗防沒收新制修法的變化，都需要嫻熟科技工具以及掌握最新修法的檢察長才能勝任，細觀這次首長人事，已有司法官班第35期出任，並有多位34期、33期同時新任，都具有刷新風氣效果，期盼未來能朝此方向加速推進，讓檢察體系更具效能。

何俊英則認為，年輕化是各領域的趨勢，蔡清祥能重視世代的傳承，推出四平八穩的名單，值得肯定，而女男比例能拉近到4比6，也是極其罕見，代表蔡觀察到了這個關鍵點，令人讚揚。整起遷調案有90分的水準，可望提振士氣，活絡源頭。

被扣掉的10分 何俊英：不夠年輕

至於被扣掉的10分，何俊英直言是「不夠年輕」，因為雖然這次已打破一次一期的慣例，改成一次派兩期，令人耳目一新，但既然用人唯才就不應在意期別，全部改以專業能力考量，才能激發基層向上的動力。

何俊英呼籲廢除現行檢察長的「滿六」內規，建立考核機制，若有領導統御不佳、聲望低、不足為楷模等問題，應立刻拔除，無須讓這些人續任，以免影響整個組織；他也強調，不適任的檢察長不代表是個失格的檢察官，反之亦然，建議人事派任須以「適才適所」為佳。

相關新聞連結：

女工苦讀當上檢察長！全台檢察長大調動 年輕化成亮點

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/