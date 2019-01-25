女工苦讀當上檢察長！全台檢察長大調動 年輕化成亮點

2019-01-25 10:09

〔記者吳政峰／台北報導〕全台檢察長調動名單25日出爐，異動幅度極大，僅7個檢察署首長未換人，而名單顯示，法務部長蔡清祥這次勾選的指標側重年輕，最資淺的是司法官訓練所35期結業的俞秀端，獲派連江地檢署檢察長。

俞秀端出身礦工家庭，曾在市場賣過菜，也曾當過工廠女工，一路苦讀，從補校學生到為人民伸張正義的檢察官，勵志的人生讓她獲選為十大傑出青年，曾偵辦亞太固網掏空案、中興銀行掏空案、總統府前副秘書長陳哲男司法黃牛案、內政部前政務次長顏萬進北投纜車弊案，更讓她嶄露頭角，被延攬至法務部長室擔任主任。

本次僅高本檢、台中高分檢、高雄高分檢、台北地檢、新北地檢、桃園地檢、高雄地檢等7個檢察署首長留任，其餘21個檢察署大搬風，其中除了俞秀端，34期的洪家原獲派金門地檢，33期的黃謀信、洪信旭、張曉雯也分獲派任澎湖、花蓮、台東地檢，顯示蔡清祥此次的用人主軸為年輕化。

廉政署長則由台南地檢署檢察長鄭銘謙（26期）接任；行政執行署由台南高分檢主任檢察官林慶宗（26期）接任：法務部主任秘書由南投地檢署檢察長楊秀蘭（23期）接任；法務部保護司司長則由彰化地檢署檢察長黃玉垣（28期）接任。

本次異動名單如下，預計1月30日就任：

台南高分檢檢察長：張清雲（17期）

花蓮高分檢檢察長：費玲玲（21期）

金門高分檢檢察長：林邦樑（26期）

士林地檢署檢察長：朱家崎（24期）

新竹地檢署檢察長：王文德（30期）

苗栗地檢署檢察長：鄭鑫宏（31期）

台中地檢署檢察長：陳宏達（26期）

彰化地檢署檢察長：徐錫祥（31期）

南投地檢署檢察長：毛有增（30期）

雲林地檢署檢察長：郭永發（30期）

嘉義地檢署檢察長：繆卓然（30期）

台南地檢署檢察長：林錦村（28期）

橋頭地檢署檢察長：莊榮松（32期）

屏東地檢署檢察長：葉淑文（31期）

台東地檢署檢察長：張曉雯（33期）

花蓮地檢署檢察長：洪信旭（33期）

宜蘭地檢署檢察長：余麗貞（32期）

基隆地檢署檢察長：柯麗鈴（23期）

澎湖地檢署檢察長：黃謀信（33期）

金門地檢署檢察長：洪家原（34期）

連江地檢署檢察長：俞秀端（35期）

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