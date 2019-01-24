台東體中爆出學生獎金遭女幹事挪用 侵占金額達百萬

2019-01-24 13:52

〔即時新聞／綜合報導〕台東體中一名女幹事遭家長爆料，涉嫌挪用學生獎金處理私事，向學校反映後校方卻無作為，仍讓女幹事於原職位工作，僅給予行政處分，家長相當不滿決議投訴媒體。

《聯合報》表示，接獲該校家長投訴，表示該名女幹事自6年前辦學生儲金業務時就被發現有私吞學生獎金的狀況，但校方並未將其調職，今年9月再度發生學生獎金遭女幹事挪至私人帳戶中，家長無法接受校方作為，四處投訴，12月校方才展開調查。

家長痛斥，女幹事所挪用的獎金是眾多學生苦練所得來的比賽獎金及經濟弱勢學生的獎助學金，每位學生受害的金額約數千到數萬元不等，總金額恐超過100萬元。

對此台東體中學務主任鄭銘裕出面回應，6年前女幹事並非私吞學生獎金，而是行政作業延遲，所以故未將其調職，而去年12月20日女幹事在自白書中坦承因「為了協助娘家父母的財務問題」才挪用學生獎金與助學金。

校方要求女幹事去自首後，隔天2名調查官就到學校蒐集學生存褶與帳冊影本等資料，並約談女幹事，據了解，目前全案仍在調查中，女幹事仍具公務人員身分故無法解聘，但校方已將其調離原職。

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