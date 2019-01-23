媽媽、姐姐現身「帶路」 比基尼山友如願「回家」

2019-01-23 12:43

〔記者謝介裕／南投報導〕「謝謝搜救人員的辛苦、謝謝社會各界的關心…」，攀登玉山馬博橫斷罹難的「比基尼登山客」吳季芸遺體，今日直昇機順利吊掛載運下山，並暫時安置在南投縣名間鄉殯儀館後，吳女媽媽及姐姐也到場，並再三感謝搜救人員的幫忙。

「回家了…」，陪同吳季芸媽媽及姐姐來到殯儀館的周先生表示，誰也不想碰到此意外及悲劇發生，也難怪其媽媽、姐姐難過到幾乎說不出說來，他是死者多年的鄰居、也是其山友，更應陪她走完這人生的最後一程。

周男表示，吳季芸是一個心地十分善良的人，在登山過程中，若發現地面有垃圾，便會主動將垃圾撿起來帶下山；若看到山屋很髒亂，除了協助打掃以外，還會特地購買清潔工具置放在山屋供大家使用，以維護山屋環境。

有一次登山時，有1名山友不慎扭傷腳造成行動不便，她不但會協助照顧受傷山友，甚至連重達近10公斤的重裝備，她也義無反顧一肩扛起背負之責。

更值得一提的是，她在攀登途中，也經常以自身探勘經驗，在比較危險或易走錯方向的路段，往往也會留下記號提醒往來的山友，且不對外張揚，讓人感到十分貼心，如今在她深愛的高山美景中香消玉殞，更令人難過及不捨，只希望她一路好走…。

南投地檢署在今日上午11時許，接獲南投縣警察局信義分局通報後，將儘速展開相驗工作，屆時，除了低溫因素以外，她跌落山谷造成的身體內、外傷有多嚴重?與其死因關聯性為何等種種疑點，也可望明朗化。

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