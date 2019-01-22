失智翁問亡妻上哪了？ 女警鼻酸脫外套讓他保暖

2019-01-22 23:10

〔記者王捷／台南報導〕林姓老翁穿著單薄上衣在街頭瑟瑟發抖，只記得要幫讀幼兒園的兒子買藥，卻忘了自己是誰，警方好不容以易指紋比對出他的身分，連絡上林翁兒子，這才發現兒子已40多歲，林翁聽到兒子的年紀，突然回神語塞，反問女警，「那我太太上哪了？」想告訴妻子別擔心，女警聽到後哽咽，不敢跟林翁說，戶政系統顯示太太已往生，只脫下制服外套替老翁保暖，將他送回家。

據了解，70多歲林翁40多歲的兒子同住，疑似罹患失智症，常陷入4、50年前的記憶中，以為兒子還在念幼兒園又生病，只穿了一件長袖上衣就衝出家門，卻不曉得藥局在哪，在10幾度的寒風中雙手抱胸取暖，在街頭四處張望，警員巡邏時看見，趕緊上前關心。

警員問他名字、住址，林翁全都忘了，著急不斷重複，兒子還在讀幼兒園，從小就體弱多病，今天又感冒發燒，他要趕快買藥回去，妻子也很擔心。警員聽到林翁的兒子才「幼兒園」，語意又表達不清，懷疑林翁可能失智，所以先用臉部辨識釐清林翁的身分。

不過，臉部辨識系統相片，已經是10多年前的照片，後來是由分局的鑑識小組採了指紋，才比對出身分與住址。

警方聯絡上林家時，正好是林翁兒子接電話，40多歲從事幼教工作的林男接到電話也很緊張，因為身體不舒服請假在家，一覺醒來發現父親竟不見了，正準備要報案，得知父親在警所才放心。

女警告知林翁，兒子病況還好，只希望他趕快回家，但林翁急著要去買藥，說太太也很擔心，女警告知他兒子已經40歲了，林翁突然回神，停頓了一會兒後，反問女警「那我太太呢？」讓女警鼻酸不忍告知他林妻已經往生，只脫下制服外套替他保暖，送他回家。

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