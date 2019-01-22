尾牙發酒瘋！男衝馬路砸汽車 揮醉拳咬警察

2019-01-22 21:37

〔記者陳恩惠／台北報導〕陳姓男子昨晚（21日）參加公司尾牙聚會，席間喝太醉，離開餐廳時，無故和路人爆發口角衝突，台北市警士林分局接獲打群架報案，立刻出動快打警力趕到現場，陳男發酒瘋跑到路口，將隨身背包丟向往來車輛影響交通，警方上前阻止，突遭揮拳攻擊，想上銬帶將他回時，又遭陳男咬傷手腕，陳男的李姓同事也上前阻止警方帶走陳男，最後同遭逮捕，陳、李2人分別依傷害、公共危險罪、妨害公務送辦等罪送辦。

士林分局說，昨晚10點52分據報，基河路130號前有多人酒醉鬧事，警方立刻派出快打部隊，到達現場時，沒發現打架，卻有20多人站在人行道旁的廣場，26歲陳姓男子趁警盤查時，突然衝到路口，拿起隨身包包，丟向馬路上行駛的汽車，影響人車通行，警方上前阻止時，陳男突然揮拳攻擊楊姓員警。

警網一擁而上，將陳男壓制在地，上銬過程中，陳男不斷掙扎反抗，還用嘴咬傷黃姓員警左手腕，警依妨害公務、傷害、公共危險等罪逮捕，陳男的33歲李姓同事看見警方逮捕自己的好同事，竟然上前攔阻警方，一併遭依妨害公務罪嫌移送法辦。

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