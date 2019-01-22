防搶演練短片像八點檔鄉土劇 首見搶匪撩妹、被擊斃橋段

2019-01-22 14:00

〔記者許國楨／台中報導〕台中市第二分局進行金融機構防搶演練並拍攝宣導短片，片中除由員警扮搶匪持槍衝入農會脅持提款女大生後行搶，警方啟動攔截圍捕正面駁火，搶匪身中數槍當場斃命，身上流的血是番茄汁橋段外，還有搶匪撩妹的花絮，情節激似八點檔鄉土劇 ，令人印象深刻也達到宣導效果。

有鑑於農曆過年將屆，各金融機構、銀樓等財物資金匯集處所，民眾也會提取大量現金成為歹徒覬覦下手目標，為檢視金融機構行員、員警臨場反應和危機處置偵防能力，台中市第二分局與轄內台中區農會合作進行金融機構防搶演練並拍攝宣導短片。

當天由一名員警戴口罩扮演歹徒，衝入農會後持槍挾持一名臨櫃提款的女大生，再要求行員交付金錢後衝出農會跳上機車逃竄，警方獲報實施攔截圍捕與歹徒正面駁火，假搶匪身中數槍當場斃命，因過程太過逼真，連開車經過的路人都以為直擊一場真實的圍捕行動直呼「警方大陣仗，真是太刺激了」。

警方表示，透過簡短劇情宣導「生命誠可貴、歹路母湯行」，警察不但在案件發生後迅速偵辦，更會積極犯罪預防止犯罪於機先，拍攝過程中也有將蕃茄醬打翻在歹徒身上，造成中彈流血的警示效果，也有搶匪向女大生人質討Line的幕後爆笑花絮，達到令人印象深刻的宣導效果。

分局長高誌良同時藉此呼籲民眾，農曆年前如欲運用大量現金，請儘量使用轉帳或由親友陪同下提領取，並可隨時申請警方協助護鈔，安心過好「金豬年」。

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