真瞎？陌生男人家中坐 大吃大喝反嗆「這是我家」

2019-01-22 11:29

〔記者張瑞楨／台中報導〕台中市61歲有輕微失智症狀的趙姓男子，前天（20日）大搖大擺走入民宅內，怡然自得地坐在客廳上，大口吃著放在桌上的食物，屋主購物返家時大為吃驚，一度懷疑竊賊入侵，趙男卻反嗆「這是我家」，員警正在調查趙男實際住處時，剛好遇到趙男的室友，其室友說，趙男剛搬來數天，又有輕微失智，才會認錯家門，引發這場誤會。

台中市警察局第三分局合作派出所巡佐林錫井、警員張詩婕前天上午接獲通報，雙十路與練武路口旁一處民宅有人闖入，2名員警馳抵時，屋主說，他早外出購買早餐，返家時驚見一名陌生人，此人宛如在自己家中般自在，怡然自得坐在客廳上，吃著擺放於桌上的食物，屋主很吃驚，詢問對方：「你是誰？怎麼在這？」，對方竟理直氣壯說「這我家啊」，屋主向當地里長求助並轉報警方。

員警檢視此人證件，得知他姓趙，現年61歲，但戶籍地已無人居住，員警詢問趙男是否知道現在的住處地址，趙男先是宣稱自己沒有固定居住處所，又改口說，自己住在朋友家，他還肯定地告訴，他就是住在這裡。

趙男說詞反覆，現場鄰里亦無人認識他，員警正憂愁時，趙男租屋處的室友剛好經過，趕緊告訴警察，趙男才剛搬來2、3天，平日進出都是走後門，後門巷弄多且頗為相似，加上趙男有輕微失智症狀，記憶力不佳，可能因此才會認錯家門，在趙男室友的陪同下，員警步行護送趙男返家休息，結束這場「驚魂記」。

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