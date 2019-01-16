貴婦奈奈和老公根本沒結婚！ 被爆全因「準婆婆」難搞...

2019-01-16 06:57

〔即時新聞／綜合報導〕網紅貴婦奈奈（本名蘇陳端）與丈夫黃博健涉嫌捲款10億元潛逃出境，目前調查局已將兩人及公公黃立雄列為追緝外逃要犯，而如今又爆出兩人根本沒結婚，貴婦奈奈3年前曾在某次受訪過程中提及：「我跟我老公在台灣沒有登記，沒有婚禮和婚紗照，就是呼應我的價值觀，採用最低的需求標準。」

根據《周刊王》報導，貴婦奈奈過去曾說：「我很喜歡『裸婚』這個詞，連證書都可以不要，因為兩個人的心是否相愛，是無法用任何東西去證明的。」不過知情人士透露，兩人始終不婚的主因是和「黃家二老」的傳統觀念有關，首先是「女大男小」，再來就是「夫妻相差6歲會相剋」的命理說法所致，加上黃母對於挑媳婦非常有想法，過去甚至為了反對黃博健的哥哥和某一女生交往，竟然選擇出家「遠離俗事」，這也成為貴婦奈奈始終嫁不進黃家關鍵之一。

不過黃博健傳出在慘賠3億遭黑衣人綁架後，貴婦奈奈出面和黑衣人交涉、要回黃博健，此舉感動黃母，同意兩人在加拿大完婚。知情人士指出，黃博健有加國永久居民身分，雖然逾期但未失效，兩人若在加國完婚，將有助於貴婦奈奈取得永久居民身分。

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