台東豪宅傳火警 幸虛驚一場

2019-01-15 18:27

［記者王秀亭／台東報導］台東縣議會附近的豪宅區今天下午4時傳出火警，報案者指稱「與夫吵架後，從視訊看到丈夫縱火燒房子」。警消趕抵現場，2、3樓冒出濃濃黑煙，2樓前後各有一處火點，而在台東某醫院擔任醫師的陳姓屋主已站在屋外，陳姓醫師解釋，單純是心情不好，在屋內烤肉不慎引發火警。

據了解，發生火警的住宅區，在完工後每棟售價高達兩千萬元，被台東民眾稱為電梯豪宅區，縣內亦有多位民意代表住在這處豪宅區。

今天下午傳出火警後，警消立即出動滅火，台東縣消防局表示，消防車抵達現場時，屋主已站在屋外，消防人員進入火場後，發現該棟建築2、3樓冒出黑煙，2樓的兩處火點附近都有嚴重燒焦、濃煙，入室滅火兩分多鐘已將火勢控制。

陳姓醫師原不願對起火原因說明，待火勢撲滅後，才表明自己是在縣內某公立醫院任職，今天放假在家，而妻子在的小孩出門，因為心情不佳，才拿起中秋節留下的烤肉用具，在屋內烤肉，卻不慎引發火警，當時恰巧和妻子視訊，澄清絕對不是夫妻吵架所致。

至於火點有兩處，陳姓醫師為多做解釋，台東縣消防局對於屋主烤肉引發火警一說，僅表示起火原因仍待火調科進一步調查。

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