萬華國興路傳墜樓 一女子命危送醫

〔記者王冠仁／台北報導〕台北市消防局今天早上9點55分接獲報案，指稱有一名年約40歲的女子，從國興路一棟大樓墜落；她撞擊地面後當場失去呼吸心跳，目前已經被救護人員送往醫院搶救。
警方說，該大樓高13樓，員警目前正在調閱監視器畫面，釐清女子身分、是從何高度墜樓，以及詳細的事發經過。
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