人事員造假出勤表「安穩僱用」員工被坑

台南地方法院。（記者王捷攝）

2024/03/10 05:30

〔記者王捷／台南報導〕疫情期間許多行業被迫歇業，勞動部勞動力發展署提出「安穩僱用」計畫，讓勞資雙方都能夠領獎金，但陳姓員工到某公司任職四個月來，有九天明明上班，黃姓人事員卻在出勤表上排他休假，一天上班十四小時也被少報出勤時間，有十二天加班都「做功德」，他憤而提告偽造文書，台南地方法院判處黃姓人事員緩刑二年。

黃姓人事員的工作包括製作出勤明細表及計算薪資，但黃員卻在未經同意之下，更改陳男的出勤記錄，並且將帶有不實記錄的文書提供給勞發署雲嘉南分署，不僅侵害員工的權益，也破壞了政府管理勞動市場的公正性。

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據了解，黃員有兩次涉嫌偽造陳男的出勤紀錄，但是雲嘉南分署在查訪時勞資雙方起初對出勤紀錄都沒意見，後來陳男才向台南地檢署申告黃男涉及偽造文書。

經調查，黃員坦承犯罪，南院審理時，參考勞動部的文件、出勤明細表及訪查記錄等證據，認為黃員的行為構成業務登載不實文書罪，但考量到其坦承犯行，且與陳男達成和解，法院決定對其處以緩刑，同時要求接受法治教育。

雲嘉南分署回應，陳男向轄下新營就業中心申請安穩計畫，中心依規定在他上工卅日內派員查核，但雙方在訪視時都沒意見，後續陳男領完就業獎勵金後，新營中心就接到南檢來文，才提供當時訪查紀錄，如今判決出爐，分署將依相關計畫規定處理。

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