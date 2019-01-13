3萬元活體大閘蟹死光光 老饕2度怒告詐欺

2019-01-13 06:06

〔記者王捷／台南報導〕賴姓水產業者號稱有批活體水產要賣，老饕林女一口氣買了11萬多元的漁獲，但是賣家卻遲遲不出貨，讓林女怒告詐欺，事後賴男亡羊補牢寄出漁獲，獲得不起訴處分，但是當林女發現自己訂的2箱、3萬元的活體大閘蟹全死光，嚥不下這口氣，再度對賴男告詐欺。但檢方認為，大閘蟹在運送途中難免會損失，因此不能認定是詐欺，二次作出不起訴處分。

林女與一群朋友加入了一個台南美食團群組，群組上都會貼出各地好吃的商品，某天賴男被朋友拉近群組，賴PO出名片宣稱，自己經營活體水產，高檔、新鮮，希望老饕給一個機會。

林女看到後，認為分別向業者訂貨可能會比較混亂，為了幫業者省麻煩，自己先在群組內統計漁獲的數量，前年9月間，林女統計完後，一次向賴男訂購11萬元的水產，雙方說好在9月29日當面交貨，沒想到在前一天晚上，賴男突然跟林女說有了「大麻煩」，會再與林女聯絡。

沒想到前年的9月29日賴男神隱一整天，不接電話、不回訊息，讓林女等了一整天，隔天對賴男提告詐欺。不過賴男亡羊補牢，自稱是用超商貨運，所以時間會比較慢，也因此事後獲得不起訴處分。

沒想到，事後林女訂購大閘蟹時，發現2箱30多隻大閘蟹全變成死蟹，還少了1箱蝦蛄，雖然賴男願意退錢或補蟹，但都沒有下文，2次失信讓林女氣炸，到警所情緒相當激動，拍桌揚言一定要讓不肖業者被法辦，所以在去年5月又對賴男提告詐欺。

不過檢方認為，在林女第一次提告時並沒有說到蝦蛄一事，賴男也沒有留下交易明細，加上螃蟹在寄送過程時，難免會折損，也是常識，很難用片面之詞就認定，賣家出貨時不是活蟹，因此二度做出不起訴處分。

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