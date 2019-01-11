馬英九洩密等案發回更審 高院今下午3時公開抽籤

2019-01-11 12:48

〔記者楊國文／台北報導〕前總統馬英九被控洩密等案，高等法院將一審無罪決判，改判4月徒刑，最高法院日前以二審判決事實不明等理由，發回更審，高等法院訂今日下午3時，於司法院大禮堂公開抽籤分案，決定出更一審的合議庭3位法官來審理，因修法等因素，此更一審判決後即定讞。

高院指出，前總統馬英九涉洩密、通保法、個人資料保護法等案，均為3年以下徒刑，原本高院判決有罪即定讞，不得上訴第三審，但因釋字第752號解釋認為應給一審判決無罪，而二審改判有罪者一次救濟機會，因此修法為此案件可上訴三審，但經最高法院撤銷發回由高院更審判決，即不得再上訴三審，意即馬案將在高院更審確定。

全案源於2013年8月31日晚，時任檢察總長黃世銘向馬英九報告關說案的專案報告後，馬竟將相關偵查秘密洩漏給時任行政院長江宜樺、總統府副秘書長羅智強，馬還教唆黃於9月4日向江洩密。

台北地院認定馬雖有洩密行為，但就行政、立法院有侵害司法獨立之虞時而行使總統專屬的「院際調解權」，因為符合「依法令之行為」的阻卻違法事由，其次為檢方舉證不足，未能證明馬英九教唆黃世銘向江宜樺洩密的意圖，前年8月判馬無罪。

高等法院審理後，去年5月15日依通保法等罪改判馬英九4月徒刑，可易科罰金12萬元。馬不服提起上訴，最高法院認為有必要再調查釐清，將全案發回高院更審。

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